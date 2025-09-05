Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Dia da Amazônia: em ano de COP, protagonismo local tem papel estratégico nas discussões ambientais

Às vésperas da conferência em Belém, lideranças políticas e pesquisadores destacam a importância do bioma amazônico para o equilíbrio climático global

Gabriel Pires
fonte

A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo (Foto: Michael Dantas | AFP)

No ano em que Belém sedia a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), o mundo volta os olhos para a capital paraense com o objetivo de potencializar as discussões sobre os impactos das mudanças climáticas, especialmente no bioma amazônico. Nesta sexta-feira (5), Dia da Amazônia, destaca-se o papel crucial da região para o equilíbrio climático global, ao mesmo tempo em que a região ganha protagonismo nesse debate.

Às vésperas do evento, que será realizado em novembro, o prefeito de Belém, Igor Normando, afirmou que a COP 30 proporcionará uma oportunidade para os povos amazônicos apresentarem suas realidades. “Vamos mostrar que não temos somente belezas naturais e a capacidade extraordinária de construir situações favoráveis ao meio ambiente, como também o fortalecimento da bioeconomia, da preservação ambiental, mas ainda mostrar que, além das florestas e dos nossos rios, existe um povo amazônida que precisa da sensibilidade internacional para garantir a sua sobrevivência”, afirma.

Normando ainda destaca iniciativas locais pensando no cuidado com o meio ambiente. “Belém, nesse momento, se destaca não só por realizar a COP 30, mas sobretudo por engajar em grandes causas importantes, principalmente na arborização da cidade. Uma parceria da prefeitura de Belém, junto ao Governo do Estado e ao BNDES, vai garantir a arborização em um plantio de 200 mil árvores na cidade. E ainda, viemos fazendo um plantio de mais de 2 mil árvores por mês”, pontua o prefeito.

“Além do projeto de programa de arborização da cidade, entendemos que a conscientização é fundamental. Por meio da Secretaria de Educação, elegemos embaixadores ambientais dentro das escolas. Os próprios alunos vão conscientizar não só os próprios colegas, como também sua família. Não existe preservação sem educação e sem a importância de compreender o quanto a Amazônia, a floresta em pé, os nossos rios preservados têm um papel fundamental para a sobrevivência humana”, acrescenta Normando.

image Prefeito de Belém, Igor Normando (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Povos tradicionais

Essa visão sobre a importância da preservação ambiental se alinha ao entendimento de que a Amazônia deve ser tratada como um espaço vivo, culturas que precisam ser respeitados. Na avaliação do pesquisador do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (Naea/UFPA), Thales Ravena, para que o Pará e a Amazônia sejam protagonistas nas soluções ambientais apresentadas na COP, é fundamental fortalecer o que já existe e o modo de vida dos povos tradicionais frente à sociedade hegemônica.

“É fundamental que a gente dê visibilidade e não dê voz, porque essas pessoas já possuem voz, mas é necessário que se abra espaço e se viabilize o protagonismo dos povos e comunidades tradicionais. Isso porque é o meio de vida deles que vem garantindo a floresta em pé por todos esses anos. Existem estudos que mostram que a floresta amazônica não é uma floresta natural, portanto, espontânea, que teria nascido assim do jeito que a gente conhece hoje”, observa Thales.

O pesquisador também pontua que a Amazônia “é uma floresta que foi cultivada, é um artefato cultural dos povos indígenas e, nos últimos 200 e 300 anos, dos povos que a gente chama de caboclos”. E que, nos últimos 20 e 30 anos, a gente vem chamando de povos tradicionais. Essas comunidades têm um meio de vida que manteve a floresta em pé todos esses anos, mas é a sociedade moderna que vem mudando o clima”, observa Thales.

Regulação do clima

Toda essa preocupação com a preservação se sustenta no fato de que a Amazônia, sendo uma das maiores florestas úmidas e possuindo uma das faixas contínuas de manguezal mais extensas do mundo, desempenha um papel crucial na regulação do clima. Quase metade da faixa costeira de manguezais do mundo está no litoral amazônico, conhecido como “Amazônia Azul” - importante devido à contribuição dos oceanos e das plantas marinhas. O bioma amazônico ainda contribui para a regulação do clima global por ser uma floresta tropical composta por diversos ecossistemas menores.

Por conta dessa importância ambiental, o pesquisador destaca que, além de ações cotidianas, políticas públicas são essenciais para garantir a preservação da floresta e fortalecer o protagonismo local. “Já vemos sendo desenvolvida a política estadual de bioeconomia, que vem dando abertura para fortalecer as práticas ecológicas e econômicas dos povos tradicionais. Existe também a política nacional de desenvolvimento regional. Essas ações precisam focar no fortalecimento dos processos ecológicos e econômicos que os povos tradicionais vão fazendo ao longo dos anos”, comenta.

“É preciso fortalecer a extração do açaí, como é tradicionalmente feita, assim como a produção da farinha e o agroextrativismo. E ainda, a pesca artesanal, porque com isso se pulveriza o processo produtivo, ocupando um grande número de pessoas”. “Ao ocupar e produzir economicamente com essas pessoas, também se permite que elas, ao manterem seu modo de vida tradicional, exerçam o que hoje os cientistas chamam de agroecologia e sistema agroflorestal”, reforça Thales.

Ciência

E ao mesmo tempo em que ações governamentais e iniciativas da sociedade civil são importantes, a universidade também desempenha um papel determinante no viés de conservação do meio ambiente, como aponta a vice-reitora da UFPA, a professora Loiane Verbicaro, que também é presidente da Comissão de Sustentabilidade da instituição. “A Universidade Federal do Pará tem desempenhado um papel fundamental na conservação ambiental e no desenvolvimento sustentável na Amazônia por meio de diversas iniciativas de ensino, pesquisa, extensão, inovação, sustentabilidade e cooperação nacional e internacional”, enfatiza.

“A UFPA é a Universidade que mais produz ciência sobre a Amazônia no mundo. São estudos e pesquisas práticas em todas as áreas do conhecimento e de modo transversal, com inovação aplicada à Amazônia, que subsidiam políticas públicas para a conservação e desenvolvimento sustentável na nossa região. A pesquisa científica desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país”, completa Verbicaro.

A Comissão de Sustentabilidade da UFPA foi criada para planejar e dar visibilidade às ações de sustentabilidade, visando inserir o tema de forma transversal em todas as dimensões da universidade. Ainda de acordo com a vice-reitora, a UFPA ganha relevância estratégica no contexto amazônico, pois ela está inserida em um território com imensos desafios e potencialidades”. “Suas pesquisas contribuem para o desenvolvimento regional sustentável, produzindo conhecimento aplicável às necessidades regionais, apoiando a formulação de políticas públicas específicas para a realidade amazônica e contribuindo para a construção de modelos de desenvolvimento socialmente referenciados”, ressalta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

cop 30

amazônia

protagonismo local

dia da amazônia
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

MEIO AMBIENTE

Dia da Amazônia: em ano de COP, protagonismo local tem papel estratégico nas discussões ambientais

Às vésperas da conferência em Belém, lideranças políticas e pesquisadores destacam a importância do bioma amazônico para o equilíbrio climático global

05.09.25 8h30

TRADIÇÃO

Semana da Pátria de Bragança celebra 56 anos com recorde de atletas e destaque para o futsal

Evento reúne mais de 5 mil atletas em diversas modalidades esportivas e reforça a tradição bragantina iniciada em 1968

04.09.25 16h00

DADOS

Pará reduz em mais de 90% os focos de incêndio florestal em agosto de 2025

Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e apontam1.314 ocorrências, contra 13.803 no mesmo período em 2024

04.09.25 12h29

RECONHECIMENTO

Culinária japonesa é reconhecida como patrimônio cultural imaterial no Pará; entenda os impactos

Lei foi sancionada pelo governador Helder Barbalho e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta (2)

04.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

UFRA

Em ‘carta à comunidade’, ex-reitora da Ufra defende legado de sua gestão na instituição

A professora Herdjania Veras de Lima se pronunciou após ser veiculada uma matéria que trata sobre os atuais desafios administrativos e estruturais enfrentados pela UFRA.

31.08.25 19h07

infraestrutura

Governo antecipa operação de nova empresa no saneamento em Belém, Ananindeua e Marituba

Águas do Pará inicia atuação em parceria com a Cosanpa para ampliar cobertura e acelerar obras de abastecimento e esgoto

01.09.25 22h29

CULTURA

Erveiras do Ver-o-Peso são reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

A lei nº 11.128, sancionada pelo Governo do Estado e publicada nesta terça-feira (2)

03.09.25 18h43

PREPARAÇÃO

Exército conclui certificação da 23ª Brigada de Infantaria de Selva em simulação para a COP30

Durante oito dias, os militares participaram da chamada Simulação Viva, última fase do processo de certificação da tropa

01.09.25 19h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda