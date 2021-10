Detran tem projeto aprovado pela Organização das Nações Unidas

O projeto “Fortalecimento da Fiscalização do Tráfego Rodoviário no Brasil”- Strengthening Road Traffic Enforcement in Brazil - do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA), foi selecionado pela Organização das Nações Unidas (ONU), entre 73 outros apresentados por 52 países. O projeto tem como objetivo adotar novos métodos para aumentar a eficiência das operações fiscalizatórias no Pará, tudo para alcançar a meta de reverter os altos índices de acidentes de trânsito, reduzindo-os em pelo menos 50% até 2030.

O projeto em parceria do Fundo das Nações Unidas para a Segurança Viária e supervisão da Comissão Econômica da ONU para América Latina e o Caribe (Cepal) foi anunciado no dia 19 de fevereiro de 2020, em Estocolmo, na Suécia, durante a 3ª Conferência Global sobre Segurança Viária. A intenção é colocar o Pará - e consequentemente o País - na vanguarda das melhores práticas em termos de segurança e fiscalização viária mundial, pareando suas ações a países como Austrália e Estados Unidos.

Com a parceria, o Detran instituiu a Comissão de Análise de Dados e iniciou as ações de educação do projeto, a partir do workshop Training of Trainers (Formação para formadores), que capacitou agentes de trânsito com os novos métodos de abordagem, utilizados em países como o Reino Unido e a Irlanda do Norte, países da Comunidade Europeia, Nova Zelândia, Estados Unidos e Austrália. Os agentes foram acompanhados em operações reais, para garantir um treinamento efetivo. O workshop teve outras edições para a formação de agentes multiplicadores da informação.

“Com este formato inovador de capacitação, baseado nas melhores práticas internacionais, temos como objetivo aumentar a visibilidade e frequência das operações de fiscalização de trânsito em todo o Estado. Definimos os procedimentos e colhemos a percepção desses agentes para aperfeiçoar ainda mais o Protocolo Estadual de Fiscalização com a contribuição deles nas operações que fizemos", ressalta Luiz Otávio Miranda, um dos representantes da Comissão Operacional do projeto.

O projeto também realizou a instalação de painéis de sinalização em Santarém e no km 18 da rodovia BR-316, sendo utilizados para a transmissão de alertas sobre a via e mensagens educativas para evitar acidentes. O Detran-PA adquiriu 9 etilômetros para serem utilizados nas operações de combate à alcoolemia e 2 novos radares portáteis, do tipo OCR (Optical Caracter Recognition). Além da utilização de drones como apoio nas abordagens, utilizando a tecnologia inovadora que foi garantida pela inauguração, em agosto, da Central de Controle de Operações Viárias (Sentinela), também é fundamental para as ações.

Durante a Semana do Trânsito (SNT), em setembro, foi realizada a etapa mais recente do projeto, que culminou em abordagens nas vias, visando assimilar e implantar mais algumas das novas práticas adquiridas pelos cursos vinculados ao projeto.

O Detran já tem autorização para uma nova turma, em outubro, e são planejadas no mínimo mais 10, com a expectativa de o projeto capacitar todos os agentes do quadro do Departamento. A comissão de dados também tem centrado os esforços na elaboração de uma pesquisa para avaliar a percepção dos condutores diante das novas práticas de abordagens.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do núcleo de Atualidades)