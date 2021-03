Detran suspende atendimentos no Pará

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) irá suspender temporariamente novos agendamentos para os serviços de habilitação e veículos durante a próxima semana, entre os dias 8 e 12 de março.

A medida foi tomado devido ao avança da covid-19 no estado. Quem já possui um serviço agendado para esses dias, será remanejado para outra data a ser informada posteriormente.

O atendimento ao público em todas as unidades, na capital e interior, também estará suspenso neste período.

Já a rede de credenciadas do Detran, como as empresas de vistoria, Centro de Formação de Condutores, estampadoras de placas e clínicas, continuará funcionando neste primeiro momento.

O Detran já estava com a capacidade de atendimento reduzida desde o retorno das atividades em junho do ano passado, após uma paralisação de três meses, adotando inclusive uma nova forma de atendimento, com agendamento prévio obrigatório, para evitar aglomerações.

Esse modelo de retomada gradual se mantém até hoje, contudo, uma nova paralisação se faz necessária como forma de proteger a saúde de servidores e usuários devido ao agravamento da pandemia.

"É uma medida preventiva. Mesmo com agendamentos por horário, todas as precauções e protocolos de segurança seguidos à risca, o fato é que o nível de contágio do novo coronavírus está alto. Então, a nossa prioridade é resguardar a saúde de todos que trabalham no órgão e dos que buscam os seus serviços", afirma o diretor-geral do Detran, Marcelo Guedes.

De acordo com o plano de contingência que está sendo traçado, para não causar prejuízos à população, uma estrutura de tendas e estandes na parte externa da sede do órgão deve entrar em funcionamento, com previsão a partir do dia 15 de março, para que haja atendimento de serviços de habilitação e veículos em formato de drive-thru.

"A ideia é não parar totalmente. Nós temos uma demanda reprimida do ano passado que ainda não foi totalmente sanada. Para contornar isso, já colocamos à disposição do público vários serviços de forma digital, mas, claro, o presencial é necessário em alguns casos. Nossa ideia é atender aos poucos, de acordo com nossa capacidade, e de uma forma segura", explica Guedes.