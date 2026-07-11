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Detran-PA diz que segundo fim de semana de julho deve aumentar em até 20% o fluxo na BR-316

Para evitar congestionamentos e tornar a viagem mais tranquila, o Detran orienta que os motoristas programem a saída para horários em que o fluxo costuma ser menor; saiba quais são os horários

Amanda Martins e Gabi Gutierrez
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Movimentação se intensifica ao longo do mês de julho (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O segundo fim de semana de julho deve registrar um aumento de até 20% na saída de veículos de Belém em direção aos principais destinos turísticos do Pará. A estimativa é do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que prevê um fluxo maior nas rodovias estaduais e federais devido às férias escolares e ao período de veraneio.

Segundo o órgão, no fim de semana anterior foram contabilizados cerca de 33 mil veículos por dia circulando pela BR-316, principal corredor de saída da capital para o nordeste paraense. A expectativa é que esse número seja ainda maior neste sábado (11) e domingo (12), com milhares de pessoas seguindo para municípios como Salinópolis, Mosqueiro, Marudá, Algodoal e Bragança.

Para evitar congestionamentos e tornar a viagem mais tranquila, o Detran orienta que os motoristas programem a saída antes das 7h ou após as 20h, horários em que o fluxo costuma ser menor.

Antes de pegar a estrada, o órgão recomenda a realização de uma revisão preventiva no veículo, com atenção especial aos pneus, freios e demais itens de segurança. Também reforça a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes e do transporte de crianças em cadeirinhas ou dispositivos compatíveis com a idade e o peso.

Durante o deslocamento, os condutores devem respeitar os limites de velocidade, evitar o uso do celular ao volante e realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos e com segurança.

Até o momento, segundo o Detran, não há registro de acidentes graves nas rodovias fiscalizadas pelo órgão neste segundo fim de semana de julho.

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