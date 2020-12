Detran interrompe atendimento nos primeiros dias de janeiro; serviços voltam dia 11

Durante os dias 4, 5, 6, 7 e 8 de janeiro de 2021, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) do Pará vai interromper o atendimento ao público para a atualização do sistema interno do órgão. Neste período, o atendimento fica interrompido na sede do órgão, na avenida Augusto Montenegro, além de postos, Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e no site oficial. Os serviços voltarão à normalidade a partir do dia 11 de janeiro de 2021.



Além dos ajustes para o atendimento no próximo ano e atualização do calendário de licenciamento anual dos veículos e das taxas administrativas em decorrência do valor da Unidade Padrão Fiscal do Pará definida pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) para 2021, o Detran aproveitará esse período para implantar o modelo eletrônico do Certificado de Registro de Veículo (CRV) de forma exclusiva.



Segundo o órgão de trânsito, os agentes de Educação e Fiscalização seguem trabalhando nas rodovias estaduais para conscientizar e garantir a segurança da população nas estradas.



Formato digital



Em 2020, além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no formato digital, o Detran disponibilizou o modelo digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em julho, e passou a emitir exclusivamente o CRLV-e em novembro. Agora, o Certificado de Registro do Veículo, anteriormente conhecido como Documento Único de Transferência (DUT), também ficará disponível aos condutores do Estado exclusivamente no modelo eletrônico.



Marcelo Guedes, diretor geral do órgão, explicou que a paralisação temporária das atividades em razão da atualização do sistema durante a primeira semana de janeiro visa a melhorar o atendimento do Detran.



“Estamos constantemente buscando novas formas de aprimorar e tornar o atendimento do órgão mais eficaz para a população. A inclusão dos novos serviços e aprimoramento do sistema está de acordo com o processo de modernização do órgão”, disse, ressaltando a facilidade para os usuários com os novos modelos eletrônicos de documentos.



"O CRV será exclusivamente eletrônico a partir de janeiro. Ou seja, o usuário terá a oportunidade de não depender de nenhum documento físico em papel moeda. CNH, CRV e CRLV serão em formato digital", concluiu Marcelo.