Detran destroi descargas barulhentas de motocicletas no Marajó

A poluição sonora causada pelo uso de descarga livre em motocicletas é uma infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por causar perturbação do sossego. Para coibir essa prática, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está na região do Marajó realizando operações para fiscalizar motos irregulares. Por enquanto, as ações ocorrem em Soure e Portel, onde o Detran atua em parceria com o Ministério Público do Estado, autor da solicitação.

Conforme o CTB, conduzir motocicleta com descarga livre, ou seja, sem silenciador ou com a peça defeituosa, é uma infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23, perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo para regularização. Quando o sistema de silenciador do escapamento está ausente, defeituoso, deficiente ou inoperante, costuma emitir ruídos acima do permitido, causando transtornos à população.

Na primeira ação realizada em Soure, pelo menos 8 veículos foram recolhidos por irregularidades diversas e 18 descargas foram destruídas em ação conjunta do Detran e da Polícia Militar. O gerente da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Soure, Bianor Souza, explica que a população do município vem sofrendo com o excesso de barulho causado pelas descargas adulteradas.

“O foco da ação foi retirar o escapamento irregular de circulação, tendo em vista as muitas reclamações dos moradores. Na abordagem, a fiscalização orienta o condutor a fazer a retirada do equipamento ainda no local e, sem seguida, o veículo é liberado”, explica Souza. Outras operações semelhantes devem ocorrer ainda este ano na cidade.

Em Portel, outra operação acontece desde o início do mês com o objetivo de coibir essa infração. Até o momento, 17 descargas barulhentas já foram recolhidas, mas o número deve aumentar até o final de setembro.

O agente de fiscalização do Detran, Ari Neto, acompanha a operação e explica que as autoridades municipais informaram sobre a atenção e cuidados para evitar acidentes automobilísticos. “Além da perturbação, as motos estão se envolvendo em acidentes representando um perigo à segurança viária”, destaca.

Para ajudar na regularização de veículos em Portel, o Detran realizará uma ação itinerante no município ainda este mês, ocasião em que os motoristas poderão tirar dúvidas e sanar irregularidades ou pendências na frota.

O Detran orienta aos condutores de motocicleta a sempre observarem se o silenciador do veículo está em perfeitas condições de funcionamento e a nunca remover o equipamento para não sofrer penalidades.