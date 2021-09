Detran abre Semana Nacional do Trânsito com exposição de carros antigos

Com o objetivo de conscientizar condutores e pedestres sobre a importância práticas e comportamentos seguros no trânsito que o Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN-Pa) adere e realiza a campanha da Semana Nacional do Trânsito (SNT). A programação começa neste sábado (18) e segue até o próximo dia 25. Hoje a programação conta até às 13h com exposição de carros de colecionadores no pátio do Detran, abordagens educativas e palestras, além de programação cultural.

Bento Gouveia Diretor técnico e operacional do Detran Pará fala da programação e a importância do tema da semana de trânsito deste ano: "que é 'no trânsito a responsabilidade é de todos' vem a calhar com o nosso pensamento, ele é do pedestre, do motociclista, do motorista de carreta. O próprio código diz que o veículo de maior porte tem responsabilidade sobre o de menor porte. Esta semana vai até o dia 25, vamos tentar orientar trabalhando para que as pessoas observem a questão do trânsito, tenham um outro olhar", explica o diretor.

Marcos Miranda da equipe Chibé está junto com a Asaap expondo carros antigos, réplicas de colecionadores que vão dos anos de 1904 a 1994. "A Buick 1904 é uma réplica que homenageia a fabricante. Essas exposições, o propósito, é trazer essa nostalgia. Trazer esse visual do início do século, de um momento que Belém já viveu. Então que participa gosta de bater foto, conhecer a história... Cuidamos com carinho, como cuidados da família. Para que as pessoas também participe", comenta.

Carros clássicos movimentam paixões e atraem colecionadores (Sidney Oliveira / O Liberal)

O presidente da associação de automóveis antigos do Pará (Asaap) diz que sai apaixonados por automobilismo antigo e que sabem que outras pessoas também são: "fazemos sempre eventos, que passam 20 mil pessoas. Hoje neste evento temos 28 veículos. Tem donos de carro que tem 19 carros. Os cuidados são os mesmo no trânsito. Geralmente no final de semana esses carros de exposição também circulam nas ruas" diz.

Emerson Souza é motorista de ônibus há dez anos e diz que é fundamental a consciência no trânsito e campanhas como esta: "eu faço a direção defensiva, não só por mim, mas pelo pedestre, ciclista. Acho que falta essa consciência, educação no trânsito para todas as pessoas. É bem complicado, ainda tem a questão dos buracos, engarrafamento. Pra todo mundo é bom a conscientização, ser mais gentil", finaliza.