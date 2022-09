Desmatamento ilegal teve redução de 2,16% em estados do norte, aponta resultado de operação

Resultados da operação Guardiões do Bioma, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), revelam que o desmatamento ilegal no Pará, Amazonas e Rondônia teve redução de 2,16% no período de agosto de 2021 a julho de 2022, na comparação com os mesmos meses do ano anterior. A operação é realizada de modo permanente, desde 2021, tendo como outros eixos de atuação o combate às queimadas e incêndios florestais, às organizações criminosas, além da proteção de terras indígenas.

Ainda no eixo de Combate ao Desmatamento Ilegal, além da diminuição registrada na prática do crime, a operação contabiliza que, de março a julho de 2022, mais de 80 serrarias foram fiscalizadas, 13.866 m³ de madeira foram apreendidos e mais de 350 foram pessoas presas. Os prejuízos ao crime organizado somam R$ 889 milhões, além de R$ 863 milhões em multas aplicadas, 383 mil hectares embargados, entre outras ações.

Incêndios e queimadas

No eixo da operação que combate as queimadas e os incêndios florestais atua em cinco biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Em 2022, de janeiro a setembro, na comparação com o mesmo período de 2021, houve redução geral de 45% dos focos de calor, além da queda de 17% dos focos de calor no Cerrado. Também houve redução de 45% na Mata Atlântica e 71% no Pantanal.

Mais de seis mil profissionais trabalham na operação, sendo 477 profissionais da Força Nacional, que já combateram mais de 7,4 mil focos de incêndios nos biomas brasileiros. Somente na primeira fase da ação, em 2021, o número de incêndios florestais reduziu em 24%, destacando-se que, neste período, o Brasil vivia a pior seca dos últimos 100 anos.

Como funciona a operação

A operação Guardiões do Bioma é executa, desde 2021, de forma permanente, e conta com a atuação integrada de órgãos federais e estaduais, recebendo alertas qualificados produzidos pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

As instituições integrantes da operação atendem ocorrências, embargam áreas, destroem ou apreendem veículos, tratores, geradores, maquinários, combustíveis, madeiras e dinheiro. A partir dos alertas recebidos, as equipes têm condições de oferecer uma ação rápida ao desmatamento, por meio de policiamento ostensivo e dos órgãos de fiscalização ambiental.

Eixo voltado para terras indígenas

Em 2022, a 2ª edição da operação de combate ao garimpo ilegal e a ilícitos ambientais na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, foi incorporada à Operação Guardiões do Bioma, marcando o lançamento do eixo Terras Indígenas. Em duas edições, a operação contou com a participação de 12 instituições federais e o resultado foi a apreensão de 53,7 toneladas de minérios; 162 aeronaves apreendidas, destruídas ou interditadas; 121,9 mil litros de combustíveis apreendidos e/ou destruídos; 37 pessoas presas e 969 munições apreendidas e/ou destruídas, entre outros.