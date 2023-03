Deslizamento em Abaetetuba: Defesa Civil isola mais 3 casas; 111 imóveis estão desocupados

Mais três casas dos bairros São João e São José, em Abaetetuba, foram isoladas pela Defesa Civil do Estado. As medidas foram tomadas na tarde desta quarta-feira (1º), por segurança, porque os imóveis estão no "polígono de risco" de mais deslizamentos de terra, como o que ocorreu no domingo (26 de fevereiro). Com isso, o número de habitações desocupadas chegou a 111. Ao todo, 306 pessoas foram diretamente afetadas pelo processo erosivo às margens do rio Maratauira.

Todas as famílias dos 111 imóveis já foram realocadas e encaminhadas para inscrições em programas de assistência social, como o “Recomeçar”, do Governo do Pará. As ações preventivas começaram ainda no dia 24 de fevereiro, com a notificação dos riscos aos quais os moradores das casas afetadas pelo processo erosivo estavam sujeitos. Ninguém se feriu, ainda que algumas famílias tenham tido perdas materiais com o incidente que deixou a cidade em situação de emergência, mobilizando uma força-tarefa de mitigação dos transtornos.

Ação do TerPaz Itinerante

Na manhã desta terça, a ação do TerPaz Itinerante em Abaetetuba chegou ao fim. Foi uma das medidas emergenciais para a população da cidade. Duas carretas do projeto ofereceram serviços de emissão de certidão de nascimento e RG, atendimentos médicos, testes para covid-19, HIV, Sífilis e Hepatite, incluindo medicamentos e serviços de pediatria. Foram emitidas 87 segundas vias de documentos de Registro Geral (RG), 41 certidões de nascimento e 37 serviços na área da saúde, entre os dias 27 de fevereiro e 1 de março.

“Apesar de termos priorizado as famílias diretamente atingidas no deslizamento, houve também uma procura direta da população em geral. Isso demonstra a necessidade em estarmos presentes oferecendo os serviços, pois é um trabalho essencial e de união entre secretarias, para levar atendimento em um único local e assim agilizar o processo para que elas tenham acesso aos programas de assistência.”, afirma Igor Normando, titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac).