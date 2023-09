Desligamento programado de energia atinge mais de 15 bairros da Grande Belém e interior do Pará

De 23 a 28 de setembro, mais de 15 bairros da Grande Belém e de municípios do interior do estado ficarão sem energia por conta de manutenção preventiva a ser feita pela concessionária com o intuito de manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de desligamento e possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Na Região Metropolitana, Belém e Ananindeua receberão o serviço. Já na região nordeste a manutenção será realizada em Quatipuru, Tomé-Açu, Curuçá, Moju, Santo Antônio do Tauá e Maracanã. No sul do estado, a manutenção preventiva será nos municípios de Parauapebas, Xinguara, Marabá, Piçarra, Redenção e Jacundá. Já na regional oeste, as cidades de Santarém e Alenquer terão a suspensão programada.

Os principais serviços a serem feitos durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias e inspeções técnicas, entre outros. A Equatorial Energia lembra que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Para segurança de todos, a orientação da empresa é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 23 a 28 de setembro:

BELÉM

BAIRRO PARQUE VERDE

Data: sábado (23/09)

Horário: das 9h10 às 13h10

1. Alameda Trinta de Agosto, entre a avenida Augusto Montenegro e alameda Dezoito de Agosto.

2. Alameda Trinta e um de Agosto, entre alameda Quatorze de Agosto e alameda Dezoito de Agosto.

3. Alamedas Quatorze de Agosto, Quinze de Agosto, Dezesseis de Agosto e Dezessete de Agosto, entre rua Santa Clara e alameda Trinta e um de Agosto.

4. Rua Santa Clara, entre avenida Augusto Montenegro e alameda Dezoito de Agosto.

BAIRRO CIDADE VELHA

Data: domingo (24/09)

Horário: 8h40 às 14h40

1. Rua Padre Champagnat, entre avenida Portugal e rua Doutor Malcher.

2. Rua Doutor Malcher, entre rua Padre Champagnat e travessa Joaquim Távora.

3. Rua Tomázia Perdigão, entre rua Padre Champagnat e rua João Diogo.

4. Travessa Felix Roque, entre a rua Tomázia Perdigão e a rua Doutor Malcher.

5. Travessa Marques de Pombal.

6. Rua Ladeira de Castelo.

BAIRRO PARQUE GUAJARÁ

Conjunto: Eduardo Angelim

Data: segunda (25/09)

Horário: 9h30 às 10h30



1. Rua Dezessete de Abril, entre as ruas Virgílio Serrão e Raimundo Jinkings.

2. Travessas: João Batista e Ângelo Arroia, todas entre as ruas Dezessete de Abril e Cabanagem.

DISTRITO DE ICOARACI

BAIRRO TENONÉ

Data: quarta (27/09)

Horário: 8h às 9h.

1. Travessas: SN 14 e SN 15, entre passagem Laranjeira e travessa WE 04.

2. Travessa WE 05, entre travessaS SN 14 e SN 15.

ANANINDEUA

BAIRRO COQUEIRO

Data: terça (26/09)

Horário: 9h às 15h.

1. Passagem Santa Terezinha, entre passagem São José e rodovia Mario Covas.

2. Passagem São José, entre passagem Santa Terezinha e passagem Santa Maria.



Bairro: Distrito Industrial

Data: quinta (28/09)

Horário: 9h40 às 15h40.

1. Ruas: Manoel de Souza, João de Souza, Oscar de Souza e Raimundo de Souza, todas entre passagem Silvestre e travessa Andrea de Barbosa.

2. Travessa Andrea Barbosa, entre as ruas Manoel de Souza e Raimundo de Souza.

3. Passagem Ana Cristina Barbosa, entre as ruas Raimundo de Souza e Manoel de Souza.

MOJU

Zona Rural

Data: quinta (28/09)

Horário: 8h às 12h05

1. Vila Soledade.





SANTARÉM

BAIRRO MARACANÃ

Data: sábado (23/09)

Horário: 10h às 12h.

1. Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

2. Travessas A, B, D, E e F.

BAIRRO MATINHA

Data: quarta-feira (27/09)

Horário: 9h às 13h

1. Rodovia Santarém-Cuiabá, entre as ruas Nambiquara e Jací.

2. Rua Naiara, entre a rodovia Santarém-Cuiabá e Beco Naiara.

3. Rua Jupiara, entre as ruas Naiara e Nambiquara.

4. Rua Caramuru, entre as ruas Naiara e Itapuã.

5. Rua Itapuã, entre as ruas Jupiara e Ipê.



PARAUAPEBAS

BAIRRO BETÂNIA

Data: Sábado (23/09)

Horário: 8h40 às 12h

1. Avenida Bom Jesus, entre as ruas Melquisedeque e Bartolomeu.

2. Avenida Apóstolo Paulo, entre as ruas Melquisedeque e Nova Conquista.

3. Rua Nova Conquista, entre avenida Nicodemos e Rua Jerusalém.

4. Rua Bartolomeu, entre as avenidas Nicodemos e Bom Jesus.

5. Avenida Inglaterra, entre avenida Nicodemos e rua Estocolmo.

ZONA RURAL

Data: Segunda (25/09)

Horário: das 10h às 10h30 horas.

1. Vilas: Palmares II, Sansão, Paulo Fonteles.

2. Estradas: E-7, Faruk Salmem, Paulo Fonteles, Seca, da Vila Rio Branco, Rica.

3. Ramais da Fazenda Itacaiúnas e do Lixão.

4. Rodovias: Pa-Carlos Fonseca, Tapirapé, Loteamento Água Fria.

5. Vicinais: 165, Angelim, Apa 1, Apa 2, Appa, Barbosa, Beiradão, Caladinho, Castanheira, do Salobo, Lagoa Preta, Linha Seca, Trinta e da Vila Sansão.

XINGUARA

BAIRRO CENTRO

Data: terça-feira (26/09)

Horário: 14h05 às 17h15

1. Ruas Rio Tapajós e Rio Araguaia, entre as ruas Petrônio Portela e Marechal Cordeiro.

2. Ruas Marechal Cordeiro e Petrônio Portela.

PIÇARRA

ZONA RURAL

Data: terça-feira (26/09)

Horário: 9h35 às 13h

1. Vila Boa Vista.

JACUNDÁ

BAIRRO BELA VISTA

Data: terça-feira (26/09)

Horário: 14h10 às 17h05

1. Avenida Cristo Rei, entre as ruas Rosália Corrêa e Lauro Sodré.

2. Rua Simão Jatene, entre avenida Cristo Rei e rua Alacid Nunes.

3. Rua Lauro Sodré, entre as ruas Raimundo Ribeiro de Souza e Alacid Nunes.

4. Ruas Duque de Caxias e Santa Rita, entre as ruas Simão Jatene e Haroldo Bezerra.

MARABÁ

BAIRRO NOVA MARABÁ

Data: segunda (25/09)

Horário: 10h05 às 12h.

1. Ruas V 110 e V 123 entre rua VP 7 e rua v 111.

BAIRRO CIDADE NOVA

Data: segunda (25/09)

Horário: 14h20 às 16h20.

1. Rua: Pedro Fontinele, entre rua São Francisco e travessa Manaus.

2. Avenida Itacaiunas, entre rua Afro Sampaio e avenida Boa Esperança.

3. Avenida Presidente Castelo Branco, entre rua Pedro Carneiro e rua Afro Sampaio.

4. Travessa Manaus, entre rua Nagib Mutran e avenida Boa Esperança.

5. Rua Alfredo Monção, entre avenida Itacaiunas e rua Doutor Manoel Abreu.

6. Rua Pedro Carneiro entre travessa Sol do Oeste e rua General Rondon.

7. Ruas Sol do Oeste, Cecilia Meireles, Chico Mendes e Doutor Manoel de Abreu, entre rua Alfredo Monção e rua Pedro Carneiro.

ZONA URBANA

Data: terça-feira (26/09)

Horário: das 10h às 10:55 horas.

1. Folha 15 – quadra: 09.

2. Folha 21 – quadra: 11.

3. Folha 27 – quadras: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 19 e 20.

ALENQUER

ZONA RURAL

Data: terça-feira (26/09)

Horário: 9h05 às 13h

1. Ramais do Andirobal, Bom Jardim, Bom Jesus, Curumum, das Tábuas, do Cheiro Verde, do Cuamba, do Cuipeua, do Macupixi, dos Escondidos, Fortaleza, Igarapé da Raiz, Laguinho, Morre Seco, Mucambu, Murumuru, Nova Aliança, do Piriri, Santo amaro, dos Sena, Seringal, Siriri.

2. Vilas Boca Nova, Camburão, Boa Esperança, São Raimundo.

3. Comunidades do Seringal, Fortaleza, São Raimundo, Tachi, Castanhal do Meio, Campos de Pilar, Escondidos, Nova União, Pocinho e Andirobal I.

QUATIPURU

BAIRRO UNIÃO

Data: quarta-feira (27/09)

Horário: 9h10 às 12h

1. Ruas da Granja e da Assembleia, entre rua São João e travessa Nova Marambaia.

2. Travessa da Granja.

MARACANÃ

ILHA DE ALGODOAL

Data: quarta (27/09)

Horário: 9h às 15h.

1. Ruas: Bertoldo Costa e Magalhaes Barata.

2. Travessas: do Farol, Miguel de Brito, São Pedro, Sexta e Sétima.

TOMÉ-AÇU

BAIRRO MARANHENSE

Data: sexta (28/09)

Horário: 9h às 14h55

1. Avenida Dionísio Bentes, entre rua Cantidiano de Mendonça e avenida Primeiro de Setembro.

2. Travessa Benigno Goes Filho, entre avenida Dionísio Bentes e rua Cantidiano de Mendonça.

3. Rua Cantidiano de Mendonça entre avenida Dionísio Bentes e travessa Três de Maio.

SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

BAIRRO CENTRO

Data: quinta (28/09)

Horário: 8h25 às 14h25

1. Avenida Senador Lemos, entre travessa Marechal Hermes e avenida Santos Drumond.

CURUÇÁ

BAIRRO CENTRO

Data: quinta (28/09)

Horário: 9h30 às 12h10

Ruas:

1. Lauro Sodré, Gonçalo Ferreira e Visconde do Rio Branco, todas entre travessa Vinte e Cinco de Março e rua Quinze de Novembro.

2. Rua João Gualberto de Campos entre travessa Justo Chermont e rua Quinze de Novembro.

3. Ruas: Duque de Caxias e dos Rosários, todas entre as travessas General Gurjão e Saldanha Marinho.

4. Praça Saldanha Marinho, Travessa Saldanha Marinho.

5. Praça Coronel Horário, rua Dos Rosários.

ZONA URBANA

Data: quinta (28/09)

Horário: 14h30 às 17h10

1. Travessa Saldanha Marinho entre rua Vinte e Oito de Março e avenida Paes de Carvalho.

2. Rua Coronel Laudelino Ataíde entre rua Augusto Filho e avenida Paes de Carvalho.

3. Rua Quinze de Novembro entre as ruas do Ramal do Tinga e Lauro Sodré.

4. Rua Sete de Setembro entre rodovia Pa-136 e rua Lauro Sodré.

5. Rua Quinze de Agosto entre as ruas Vinte e Oito de Março e Lauro Sodré.

6. Travessa Vinte e Cinco de Março entre avenida Paes de Carvalho e rua Lauro Sodré.

7. Rua Lauro Sodré entre travessa Quinze de Agosto e rua Quinze de Novembro.

8. Avenida Paes de Carvalho entre as travessas Justo Chermont e Saldanha Marinho.

9. Rua Cabral Galileu, a partir da travessa Quinze de Agosto até o final.

10. Rua Vinte e Oito de Março entre as travessas Quinze de Agosto e Saldanha Marinho.

11. Rua Augusto Filho entre as ruas Sete de Setembro e Coronellaudelino Ataíde.

REDENÇÃO

BAIRRO ALTO PARANÁ

Data: quarta (27/09)

Horário: 10h às 13h05.

1. Avenida Alceu Verenose, entre as ruas Vinte e Um de Abril e Curitibão.

2. Avenida José Carrion e rua Nova Prata, todas entre alameda Vertente e rua Andradina.

3. Alameda Vertente, entre as ruas Nova Prata e Curitibão.