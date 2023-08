ONS: Apagão pode ter sido causado por baixo desempenho próximo à linha desligada

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgou, na última sexta-feira (25), análises preliminares referentes ao apagão que afetou todo o País em 15 de agosto.

De acordo com o órgão, o desligamento da linha de transmissão entre Quixadá e Fortaleza II, marco inicial do incidente, ocorreu devido à identificação de "indícios de que as fontes de geração próximas a essa linha de transmissão não mantiveram o desempenho esperado no que diz respeito ao controle de tensão".

"A linha de investigação mais sólida indica esse desempenho aquém das expectativas como um segundo evento que desencadeou o desdobramento de todos os desligamentos subsequentes", declarou o ONS.

Os detalhes foram comunicados pelo ONS durante a primeira reunião destinada à elaboração do Relatório de Análise de Perturbação (RAP) referente ao apagão. "O ONS enfatiza que, dado o caráter complexo do evento, está continuando a aprofundar as análises", comunicou. A próxima reunião está agendada para 1º de setembro.

A equipe técnica do ONS está trabalhando para recriar, em um ambiente de simulação, os acontecimentos ocorridos no campo. "Apenas com as informações fornecidas pelos agentes após o ocorrido foi possível reproduzir, no ambiente de simulação, a perturbação ocorrida em 15 de agosto. A partir dessas novas informações, o ONS conduziu uma análise minuciosa da sequência de eventos e testou diversas situações, que evidenciaram que o desempenho dos equipamentos informado pelos agentes ao ONS antes do incidente difere do desempenho observado no campo", afirmou o órgão.