Polícia Federal abre inquérito sigiloso para investigar apagão no Brasil

A Polícia Federal (PF) deu início nesta terça-feira (22) a um inquérito que tenta esclarecer as causas por trás do apagão que afetou 25 estados e o Distrito Federal em 15 de agosto.

Mediante um comunicado divulgado à mídia, a PF informou que a investigação está sendo conduzida de forma sigilosa e que foca na análise dos crimes de sabotagem e atentado contra a segurança dos serviços de utilidade pública.

Pedido parte do ministro de Minas e Energia

O pedido de abertura do inquérito partiu do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ainda no dia em que o apagão ocorreu. Silveira compartilhou durante uma coletiva de imprensa que já havia solicitado a investigação à PF e à Agência Brasileira de Inteligência (Abin), com o intuito de examinar a possibilidade de "ações dolosas" que tenham contribuído para o incidente.

"Por se tratar de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas e internas pelo ONS [Operador Nacional do Sistema Elétrico], Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica] e nossas vinculadas, estou oficiando ao Ministério da Justiça, para que seja encaminhada à Polícia Federal um pedido de instauração de inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu", disse.

"Vamos encaminhar tanto à PF quanto para a Abin a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje", acrescentou.