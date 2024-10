Depois de estádio, Goianésia vai ter nova avenida e mais asfalto

Obras de infraestrutura realizadas no município de Goianésia do Pará, no nordeste paraense, pelo Governo do Estado, já reflete na população os benefícios. As intervenções impactam positivamente áreas como mobilidade, lazer, saúde e qualidade de vida.

Em execução está a implantação de estacionamento na Avenida Tancredo Neves com área de alimentação, além do próprio prolongamento da via, e execução de pavimentação asfáltica em vias públicas. Desde o fim de 2023 os moradores da cidade desfrutam do estádio Almir Gabriel, também uma iniciativa do Governo do Pará executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). Só o espaço recebeu mais de R$ 740 mil em investimentos para reconstrução e melhoria das condições na prática de esporte e apresentação de shows culturais.



André Fonseca é pai de Davi Enzo, que faz escolinha de futebol no estádio e comenta sobre como o espaço melhorou a vida do filho. "Antes a situação era precária. O campo não tinha grama, não tinha arquibancada. Depois dessa reforma, melhorou bastante. O esporte faz parte da criança. Como pai, tenho felicidade de tê-lo treinando aqui nessa escolinha, e com uma estrutura dessas, melhor ainda", avalia.

Dorian Costa, treinador da escolinha de futebol que funciona no Almir Gabriel garante que as melhorias feitas no local são muitas. "Tenho o projeto da escolinha aqui no estádio há quatro anos. Antes aqui não tinha nada. Com essa reforma e a construção da arquibancada, deu um novo visual para o nosso campo e também para o nosso município, porque nosso estádio é um dos melhores daqui da região. Tem muita gente querendo vir jogar aqui, por causa da estrutura do campo", justifica.

"O Governo do Estado investe em obras que trazem a melhoria do dia a dia, da qualidade de vida da população paraense. Em Goianésia do Pará, entregamos a reconstrução do Estádio Municipal, um novo espaço para a prática de esporte e apresentações culturais. O prolongamento da Avenida Tancredo Neves, com pavimentação ao longo de quase 3 quilômetros, implantação de estacionamento e área de alimentação, traz condições dignas para o ir e vir das pessoas, com mais segurança para pedestres, ciclistas e veículos", avalia Ruy Cabral, titular da Seop.

Orçado em quase R$ 900 mil, o estacionamento da Tancredo Neves, que possui uma área de alimentação já está 90% concluído e é resultado de uma parceria entre o governo estadual e a prefeitura de Goianésia do Pará. Os serviços incluem piso em concreto, drenagem superficial, pintura do piso e a construção de um quiosque. O principal objetivo é proporcionar áreas de lazer para a população, ao mesmo tempo em que elimina o estacionamento irregular e abusivo nas vias públicas, contribuindo para o ordenamento do espaço urbano. Além disso, busca garantir acessibilidade para todos, promovendo uma melhor qualidade de vida na cidade.

"Antes não tinha lugar para estacionar. O povo estacionava no canto da rua, era muito ruim. Agora facilitou bastante, porque nossos clientes têm onde estacionar e melhorou o movimento na avenida, valorizou o nosso ponto comercial. A gente estava precisando dessas melhorias na nossa cidade", confirma Alex Nascimento, comerciante que trabalha na avenida.

Melra Barros, comerciante que também trabalha na via, comemora a mudança. "Antes desse estacionamento, não era bom. Era muito apertado, não tinha onde estacionar e o pessoal deixava o carro no meio da rua, aconteciam acidentes. Agora ficou uma visão melhor e todos colocam seus carros e suas motos nas vagas, e entram nos comércios. Valorizou muito a região: as pessoas fazem suas caminhadas de manhã cedo, ou sentam no fim da tarde aqui na frente da distribuidora", detalha.

Já o prolongamento da avenida ultrapassou os 56% de execução do cronograma previsto, e também por meio de parceria entre prefeitura e governo, significa um investimento de R$ 11,4 milhões. A obra prevê a pavimentação da avenida com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), e abrange a pavimentação de 2.820 metros no trecho da Tancredo Neves no sentido Goianésia-Belém, e mais 2.710 metros no sentido Belém-Goianésia.

Além da pavimentação, o projeto inclui a execução de serviços como revestimento primário, sinalização horizontal, e drenagem superficial e profunda. O objetivo principal desta obra é melhorar a infraestrutura da avenida, proporcionando melhores condições de bem-estar para a população, bem como mais segurança para pedestres, ciclistas e veículos.

"Antes dessa obra, aqui na frente da loja era só uma estradinha de chão e era muito ruim para passar. Eu já cheguei a cair porque tinha uma poça de lama. Os clientes também reclamavam dessa poça. No verão, era só poeira e, depois que ajeitaram aqui, diminuiu muito a poeira na loja. Tanto nós como os clientes gostamos bastante. Aumentou muito o fluxo da loja, nem se compara. E não só o fluxo da loja, mas as pessoas agora caminham de tardezinha aqui pela rodovia. Ficou muito bom", elogia Janaína Souza, que trabalha em uma loja na Avenida Tancredo Neves.

Em junho deste ano a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan foi até Goianésia assinar a ordem de serviço para garantir asfalto a mais de 30 ruas, em cinco bairros, pela caravana do programa "Asfalto Por Todo o Pará". O investimento estadual inclui os serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação, calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização, gerenciados também pela Seop.



Josimar Silva tem uma academia em uma rua que está sendo pavimentada no bairro Boa Esperança. "O acesso na nossa rua está melhorando, com a chegada do asfalto. Antes, as ruas eram cheias de buraco e de esgotos na beira das casas. Com esse asfalto, com certeza vai melhor o fluxo de clientes para a minha academia porque o acesso vai ficar melhor para as pessoas chegaram até aqui", explicou.