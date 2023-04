​Municípios recebem mais de 180 km de asfalto no Pará

Doze municípios paraenses estão sendo beneficiados com mais de 180 km de asfalto, por meio do programa “Municípios Sustentáveis”, com obras executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). As cidades beneficiadas são Anapu, Pacajá, Porto de Moz, Medicilândia, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Rurópolis, Placas, Uruará, Itaituba, Trairão e Novo Progresso.

As obras realizadas vão garantir, além da pavimentação, a drenagem e terraplanagem das ruas, além da implantação de calçadas. Serviços que melhoram a mobilidade e acessibilidade locais e contribuem para melhor qualidade de vida da população.

O programa conta com investimentos externos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do New Development Bank (NDB), instituições internacionais que apoiam a realização de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, buscando reduzir os impactos no meio ambiente.

“Além de levarmos ações de desenvolvimento social, este programa se preocupa com as diversidades regionais e a sustentabilidade, buscando atender as necessidades, especialmente das regiões do Xingu e Tapajós, áreas que funcionam como corredor para o escoamento da agroindú​​stria e de produtos minerais, tanto os desenvolvidos por eles quanto para os que utilizam as cidades como rota”, explicou o secretário de obras da Sedop, Ruy Cabral.