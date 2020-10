Deficiente auditivo coloca placa em bike para não ser 'engolido' pelo trânsito

Uma cena curiosa foi registrada na manhã desta terça-feira (27) no trânsito da região metropolitana de Belém. Um ciclista colocou uma plaquinha em sua bike para alertar motoristas sobre sua deficiência, veja:

'Sou surdo', alerta homem para tentar evitar acidentes (Vanessa Fortes / OLibera.com)

O caso foi registrado próximo a Praça da Bíblia, em Ananindeua. No local, não há ciclovia e quem precisa andar no trecho precisa ter muita atenção por dividir a mesma pista com carros, motos e ônibus.