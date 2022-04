Defesa Civil de Monte Alegre deve acionar a justiça para obrigar desocupação de 12 casas

A Defesa Civil de Monte Alegre deve acionar a justiça para obrigar que 12 famílias que residem próximo de uma encosta com alto risco de deslizamentos, desocupem o espaço para que as casas sejam demolidas. A medida foi adotada após diversas tentativas do órgão em convencer as essas famílias a deixarem a área.

Foi realizada no município, no dia 1º de abril, uma ação da Defesa Civil para interdição de 16 residências nos bairros de Papagaio e Camarazinho. “Então, com esse risco e como há vários pontos, mais de 10 pontos nesse bairro com esse risco, a gente decidiu interditar”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Leomar Araújo.

Mesmo com a ordem de interdição das 16 residências, 12 não quiseram sair das casas onde vivem, principalmente as pessoas que moram no bairro do Papagaio. Diante da problemática, a defesa civil decidiu enviar o caso à justiça solicitando a demolição das moradias. “Haja vista que eles não querem sair, que a gente já conversou, já ofereceu o programa ‘Sua Casa’ e essas famílias se recusam a sair dessas áreas de risco”, relatou Leomar.

Na última quarta-feira (30), o município foi castigado com 12 horas de chuvas que causaram diversos prejuízos para os moradores. A força das enxurradas deixou o solo encharcado, propício para desmoronamentos de encostas e colocou várias residências em risco nos bairros Camarazinho, Curitanfã, Planalto e Pajuçara.

O coordenador da defesa civil, enfatizou que a interdição da área é necessária para evitar que trágedias como a que aconteceu no ano de 1957 no munícípio se repitam."No deslizamento de 1957, 13 pessoas de duas famílias perderam a vida", contou.