De escola pública, jovem paraense com doença pulmonar é aprovado em Harvard para cursar medicina

Em Santarém, no oeste paraense, um jovem de 17 anos teve uma notícia na última quarta-feira que vai mudar, de forma positiva, a vida dele e todos ao redor. Cristian Trindade passou na universidade Harvard, da cidade de Cambridge, nos Estados Unidos. Ele estudou durante a maior parte da vida escolar à distância, por conta de uma doença pulmonar crônica, o que aumentou ainda mais o orgulho de todos que souberam do resultado.

“Abri a minha caixa de correio eletrônico e me deparei com a carta de aprovação de Harvard para medicina. Eu pensei: meu Deus, fui aprovado. Fiquei muito surpreso e a minha família também. A jornada até aqui não foi fácil, mas afirmo que com esforço, o sonho pode virar realidade", disse o mais novo universitário internacional.

Por conta de doença, Cristian precisou estudar à distância

O jovem lembrou de todo o histórico delicado com a saúde, desde quando descobriu uma pneumonia, aos 6 meses, que evoluiu para um derrame pleural, deixando sequelas graves por muitos anos. Segundo Gabriela Campos, irmã de Cristian, esse quadro clínico o restringiu de ir à escola de forma presencial, devido às fragilidades do corpo.

“Ele cursou toda a vida escolar à distância em escolas públicas de Santarém. Não é fácil retirar uma criança e depois um adolescente do convívio com pessoas da mesma idade. Hoje ele já está bem recuperado devido aos tratamentos. Mas logo depois dos 6 meses de vida foi se agravando até chegar nesse diagnóstico final”, enfatizou.

A doença do jovem provocava, além falta de ar, o risco de infecção, levando-o a ter uma vida com limitações. Apesar dessa condição, o grande sonho de estudar medicina se manteve firme. Ele focou em passar em uma universidade conceituada, e foi tão centrado em seu objetivo que conquistou a aprovação em Harvard, superando todas as expectativas. “Agradeço todos os professores e professoras que estiveram comigo no hospital regional”, disse.

Jovem virou referência em Santarém

Agora a família vai precisar se adaptar à nova realidade deste jovem promissor, que vive também um momento de celebridade local. Na cidade de Santarém, os moradores falam com entusiasmo e motivação depois da divulgação da aprovação que circula nas redes sociais.

“A sensação, a princípio, é de muita alegria, orgulho. Por tudo que ele passou, ele merece! Ao mesmo tempo, dá medo, insegurança pelo fato de ele nunca ter saído de perto da família sozinho e ainda mais para outro país”, contou a irmã.

Atualmente, Cristian está fazendo cursos no município de Juruti e deve retornar em breve para a cidade de origem até o dia da ida para os Estado Unidos.

Luta pelo sonho

Decidido a ir para Harvard, Cristian iniciou a caminhada para alcançar o objetivo sem medir esforços. Ele lembra que por diversas vezes manteve a rotina de estudos mesmo estando no leito do hospital para tratar a doença.

A primeira inscrição para entrar na Universidade foi em 2019, mesmo não tendo tido sucesso em dois anos seguidos, não houve pensamento de desistência do que queria. Cristian conta que só o estimulou a intensificar os estudos, no entanto, existia insegurança sobre uma possível aprovação para esta universidade que está entre as melhores do mundo.

"No final de dezembro eu me inscrevi pela internet e fiz a prova online. Não estava com a expectativa de que eu ia passar, apesar de ter me esforçado muito para isso”, revelou.

Novo desafio

Neste momento, o jovem está na expectativa do novo desafio que o aguarda. Afinal, são muitas mudanças. Ele já planeja os detalhes da ida para Harvard.

"Vou ter que me preparar financeiramente. Claro que não é tão difícil e não é fácil se deslocar de um país para outro. Ainda não conheço ninguém lá e falo somente o básico de inglês. Estou me organizando financeiramente, resolvendo a questão da minha estadia e não sei ao certo se vou morar sozinho. Ainda vou tirar o visto de estudante e tudo mais", enfatizou.