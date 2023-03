Vencedores das olimpíadas das escolas de Ananindeua serão premiados com viagem internacional

Alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais de Ananindeua participam, no mês de junho, da Olímpíada Pedagógica de Língua Portuguesa e Matemática que tem como objetivo de estimular, aprimorar e construir saberes significativos nas áreas envolvidas, bem como, buscar formas alternativas de enriquecer as práticas docentes que levem à aquisição, reelaboração e produção de conhecimentos no contexto da sala de aula.

A aplicação será realizada dentro do calendário letivo previsto para 2023 e determinado pela coordenadoria de gestão pedagógica, que visa o alcance do desenvolvimento de uma educação de qualidade e solidária, que fomente a competição colaborativa como prática saudável entre os alunos da rede municipal de ensino.

Diferencial

O diferencial desta olimpíada é que não há alunos (as) vencedores (as), mas sim, turmas vencedoras, pois vencerão aquelas que marcarem o maior número de pontos entre as turmas do 4º e 8º ano, em anos pares, e do 5º e do 9º Ano, em anos ímpares.

E como será a olimpíada pedagógica 2023?

Será realizada em duas etapas: Junho ( Língua Portuguesa e Matemática e Produção Textual) e Outubro (Língua Portuguesa e Matemática E Produção Textual) de 2023.

Premiação

Para além das premiações previstas pela OPA, o diferencial será que em anos ímpares, a OPA, poderá ser concedida aos alunos e professores do 5º e 9º ano – Língua Portuguesa e de Matemática, das turmas vencedoras, com média igual ou superior a 70% de acerto nas duas etapas, de uma viagem internacional.

Estimativa de participantes

Participarão da OPA 5.979 alunos do 5º e 9º ano com 209 turmas no geral.