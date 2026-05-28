Cursinho Alternativo da Uepa promove aulão gratuito para vestibulandos em Belém

Estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão uma opção gratuita de reforço neste domingo (31), em Belém. O Auditório Paulo Freire, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), recebe o 1º Aulão Interdisciplinar de 2026 do Cursinho Alternativo, com foco no tema “Perspectivas Raciais Aplicadas ao Enem”.

A programação começa às 8h30 e é aberta ao público. As vagas são limitadas e os interessados precisam fazer inscrição antecipada pela internet. Para entrar no auditório, será necessário apresentar o e-mail de confirmação do cadastro.

A proposta do aulão é discutir temas raciais, sociais e culturais presentes nas provas do Enem, relacionando conteúdos de áreas como História, Filosofia, Geografia, Linguagens e Redação. A ideia é ajudar os participantes a ampliar o repertório sociocultural e desenvolver argumentação crítica, competências cobradas no exame.

As atividades serão conduzidas pelos professores voluntários Hélder Cardoso (Filosofia/Uepa), Evelyn Peniche (História/UFPA), Pedro Reis (Letras/UFPA), Samara Martins (Geografia/Uepa), Ivo Cursino (Ciências Sociais/Uepa) e Henzo Azevedo (Pedagogia/Uepa).

O Auditório Paulo Freire fica no CCSE/Campus I da Uepa, na travessa Djalma Dutra, s/n, no bairro do Telégrafo.