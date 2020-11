Cruz Vermelha do Pará faz campanha de doação de sangue para o Amapá

A Cruz Vermelha Brasileira no Estado do Pará, mobiliza seu efetivo de voluntários para uma ação humanitária de coleta de sangue para a população de estado do Amapá que, desde a último dia 3 deste mês está sem energia elétrica. Os voluntários devem comparecer até as unidades do Hemopa nos dias 13 e 14 de novembro para participar da campanha intitulada “SOS da doação de sangue para o Amapá”.

A expectativa da Cruz Vermelha é mobilizar cerca de 150 voluntários. As bolsas de sangue arrecadadas serão enviadas diretamente para o estado vizinho.

Devido ao apagão, o hemocentro do Amapá passou quatro dias sem fazer novas coletas de sangue. Para tentar aumentar o estoque do hemocentro de Macapá (AP), voluntários da Cruz Vermelha estão sendo convocados em Belém (PA).

Doações

As doações podem ser feitas na sede do hemocentro (Travessa Padre Eutíquio, 2109, bairro Batista Campos, de 7h30 às 18h) e nas Unidades de Coleta do Castanheira ( Rodovia BR-316, Km 1 - acesso pelo Pórtico Metrópole, de 7h30 às 18h) e da Estação Cidadania do Pátio Belém (Padre Eutíquio, de 9h às 16h).

Critérios

Para ser um doador, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento de identificação oficial original e com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho).

Quem teve Covid-19 deve esperar 30 dias após a cura para doar. E quem teve contato com pessoas que tiveram Covid-19, deve esperar 14 dias após o contato.