Cruz Vermelha Brasileira oferece curso de formação para novos voluntários: veja como participar

A Cruz Vermelha Brasileira Filial Pará está com inscrições abertas para um curso que prepara novos voluntários. A formação é voltada para quem deseja contribuir em ações humanitárias e ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade.

As aulas serão realizadas presencialmente no Instituto de Educação Tecnológica Avançada da Amazônia - IETAAM Mundurucus, localizada à Rua dos Mundurucus, n.º 4010, bairro do Guamá, em Belém. As aulas ocorrem no período da noite, das 18h30 às 21h30.

O curso é dividido em dois módulos:

Módulo 1: Curso Básico de Formação Institucional (CBFI), que acontecerá entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025.

Módulo 2: Curso de Primeiros Socorros, realizado de 2 a 7 de fevereiro de 2025.

A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e inclui a blusa operacional, que é indispensável para as atividades como voluntário. Os pagamentos podem ser feitos via cartão de crédito ou Pix.

Serviço:

Curso de Formação para Novos Voluntários

Local: IETAAM Mundurucus (Rua dos Mundurucus, n.º 4010, bairro do Guamá), Belém.

Módulo 1: 27 a 31 de janeiro de 2025.

Módulo 2: 2 a 7 de fevereiro de 2025.

Horário: Das 18h30 às 21h30.

Valor: R$ 150,00 (inclui blusa operacional).

Inscrições: Pelo perfil oficial da Cruz Vermelha Brasileira Filial Pará no Instagram.