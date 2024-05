Dia da Cruz Vermelha: veja como essa instituição de ajuda humanitária faz toda a diferença no Pará

Comemora-se em 8 de maio o Dia Internacional da Cruz Vermelha, uma das principais instituições de ajuda humanitária do mundo. No Pará, a Cruz Vermelha Brasileira ganha destaque por sua atuação nas romarias do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, no Pará, aliviando o cansaço de centenas de fiéis promesseiros. Outra ação de destaque, nesta semana, foi o envio de um membro para o Rio Grande do Sul, que se encontra em estado de calamidade devido às enchentes.

Presidente da Cruz Vermelha, Isaías Skeet (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Círio de Nazaré

Em toda edição do Círio de Nazaré, é comum ver pessoas de blusa vermelha e branca carregando algum fiel em uma maca, prestando os primeiros socorros ou distribuindo água. Esses são os voluntários, que são treinados meses antes à romaria para auxiliar o peregrino a recuperar as forças.

Além do período religioso em outubro, a instituição se faz presente também em outras situações. O presidente da instituição paraense, Isaias Skeet, destaca: “A Cruz Vermelha atua em várias frentes de trabalho, realizando ações humanitárias para populações em situação de vulnerabilidade, atividades onde seja necessário atuação de socorristas e profissionais de saúde, e, principalmente, em eventos massivos”.

“A Operação Círio inicia para em meados de maio, onde há um planejamento operacional e fazemos as prospecções com os parceiros. Após esse momento, iniciamos os treinamentos em primeiros socorros e transporte de vítimas dos voluntários que atuarão conosco durante todo o mês de outubro. No ano de 2023, a Cruz Vermelha Brasileira Pará atuou com 19 mil voluntários ao longo de toda a operação círio”, informou o presidente da instituição.

Presente em mais de 100 países, ultrapassando um século e meio, a Cruz Vermelha ajuda diversas pessoas pelo mundo. “O maior legado são as vidas que conseguimos salvar, as comunidades que conseguimos transformar, os familiares que conseguimos reconectar e principalmente a construção dos valores humanitários juntamente a todos os voluntários, que fazem com que seja possível o desenvolvimento do nosso trabalho a 161 anos ao redor do globo [terrestre]”, disse Skeet.

Quatro décadas de voluntarismo

Voluntário da Cruz Vermelha Brasileira Pará há quase 43 anos, Abel Aguiar, de 65, conta que ingressou na instituição com um grupo de colegas após se solidarizar com a situação das fiéis presentes no Círio de Nazaré daquela época.

“Isso me motivou muito. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas e a gente vendo aquela situação ficava ainda mais com vontade de ajudar”, disse o voluntário.

Voluntário da Cruz Vermelha, Abel Aguiar (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

De lá para cá, Abel já presenciou diversas situações como voluntário da Cruz Vermelha. Entre elas, a mais marcante foi o resgate de vítimas de um prédio que desabou em Belém onde, junto da equipe, passou três dias diretos no local dando tudo de si para socorrer os feridos, apesar cansaço, sono e os poucos recursos.

Em todos esses anos como integrante da Cruz Vermelha, Abel, que também é Vice-Presidente da instituição, diz que o sentimento, hoje, é de gratidão. “Eu sou muito grato à Cruz Vermelha por me fazer enxergar muita coisa, enxergar o amor, enxergar o próximo e ajudá-los. Meu sentimento é pura gratidão e amor”, expressa o voluntário. [...] Essa cruz não pesa, e se fosse pesada, eu continuaria carregando, porque eu amo o que eu faço, o que eu faço por amor”, finaliza Abel.

Como se tornar voluntário da Cruz Vermelha?

Existem duas formas para se tornar voluntário da Cruz Vermelha:

Realizando o Curso de Formação de Voluntários Efetivos, que gera a possibilidade de a pessoa atuar em todas as ações e operações desenvolvidas ao longo do ano. O curso de efetivo tem o valor de R$ 150;

Participar do Projeto Círio, onde a pessoa atua como voluntário temporário apenas durante o período do Círio de Nazaré. O Projeto Círio tem valor inicial de R$ 20.

O interessado deve ter acima de 15 anos de idade; mas, a Cruz Vermelha conta com o projeto Kids para que crianças acima de 5 anos já sejam treinadas para serem voluntárias da instituição

Como surgiu o Dia Internacional da Cruz Vermelha?

O Dia Internacional da Cruz Vermelha, celebrado anualmente em 8 de maio, foi escolhido em homenagem ao aniversário do fundador, Henry Dunant, nascido em 1828, na Suíça. Dunant foi um grande nome do voluntariado mundial e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1901. No Brasil, a Cruz Vermelha surgiu em 1907 por intermédio do Dr. Joaquim de Oliveira Botelho. O objetivo da celebração é conscientizar sobre a importância da ajuda para com o próximo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)