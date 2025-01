O consumo de camarão e outros frutos do mar exige cuidados rigorosos para evitar reações alérgicas, que podem ir de sintomas leves a choques anafiláticos fatais. Crise de alergia por consumo de camarão pode ser fatal sem socorro imediato, alerta alergista. Esse tema ganhou destaque após um episódio no BBB 25. A sister Raissa, de 19 anos, integrante da dupla com Edilberto, de 42 anos, precisou de atendimento médico urgente na madrugada do último sábado, 18, após uma grave reação alérgica durante uma festa na casa. O problema começou após ela consumir um alimento que continha camarão, chamando atenção para a gravidade dessa condição.

A alergia a camarão e frutos do mar ocorre quando o sistema imunológico reage de forma exagerada a proteínas presentes nesses alimentos, como explicou a alergista e imunologista, Vanessa Tavares. “É uma desregulação do nosso sistema de defesa, que passa a não reconhecer essas proteínas alimentares como benéficas, desenvolvendo anticorpos que desencadeiam os sintomas de alergia”, detalhou.

Diagnóstico é essencial

Antes de considerar qualquer restrição, é fundamental buscar um diagnóstico preciso, pois sintomas que imitam alergias nem sempre têm causas alérgicas. Segundo Dra. Vanessa, “o primeiro passo é identificar corretamente a alergia. Nem sempre um sintoma significa que a pessoa seja alérgica; algumas reações podem apenas simular alergias.”

Um diagnóstico incorreto pode levar a complicações, já que, sem saber ao certo os alimentos causadores da reação, a exposição acidental a essas proteínas pode ser frequente. “Cuidado com os rótulos dos produtos e com os locais onde se alimenta. Muitas vezes, a proteína alergênica está escondida em preparações que parecem inofensivas, ou o alimento foi manipulado em utensílios contaminados”, alertou a especialista.

Riscos e sintomas

Os riscos associados à alergia a camarão são graves e podem incluir sintomas como urticária, inchaço nos lábios, olhos, língua ou garganta (edema), dificuldade para respirar, tosse, cansaço e até mesmo choque anafilático, que pode levar à morte.

A alergia não segue um padrão previsível. “Uma reação leve em um momento não protege contra uma reação grave em uma segunda exposição”, afirmou a médica. Portanto, mesmo quem já teve apenas sintomas leves deve estar atento.

Outro ponto importante é a possibilidade de reações cruzadas. Isso ocorre quando utensílios contaminados com vestígios de camarão são usados para preparar outros alimentos. Mesmo sem consumir diretamente o camarão, pessoas sensíveis podem apresentar reações severas.

Por que a alergia surge em qualquer fase da vida?

É comum que a alergia a camarão ou frutos do mar se manifeste após anos de consumo regular desses alimentos. Vanessa explicou que “o sistema imunológico regula todas as proteínas com as quais temos contato. Se houver uma interrupção prolongada no consumo de camarão, o corpo pode ‘esquecer’ como lidar com essa proteína, desencadeando reações alérgicas ao retomar o consumo.” Esse fato ressalta a importância de manter esses alimentos na dieta, de forma moderada, para evitar que o corpo perca a familiaridade com as proteínas presentes.

Prevenção e cuidados

Para quem já foi diagnosticado com alergia a camarão ou frutos do mar, a prevenção é a melhor estratégia. Vanessa reforça a importância de estar sempre vigilante. É fundamental ler os rótulos dos alimentos, pois muitos produtos processados podem conter proteínas de camarão escondidas. Ao comer fora, é indispensável perguntar sobre os ingredientes e os métodos de preparo dos pratos, já que até mesmo utensílios contaminados podem provocar reações alérgicas graves. Além disso, quem possui alergia deve portar sempre medicamentos essenciais, como antialérgicos e adrenalina injetável, que podem ser cruciais em situações de emergência. Por fim, para aqueles que suspeitam de alergia, é imprescindível buscar uma avaliação criteriosa com um especialista, garantindo assim a segurança alimentar e a tranquilidade no dia a dia.

Um alerta permanente

O caso de Raissa no BBB 25 é um exemplo claro de como reações alérgicas podem surgir em situações inesperadas e até mesmo em ambientes monitorados. A visibilidade do episódio serve como um alerta para a necessidade de diagnóstico precoce, cuidados rigorosos e, principalmente, a conscientização sobre os perigos das alergias alimentares.

Segundo a especialista, alergia a camarão e frutos do mar é mais do que um incômodo: é uma condição que exige atenção constante, mudanças de hábito e, acima de tudo, um olhar atento para evitar riscos que podem ser fatais.