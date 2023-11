Crianças paraenses presenteiam Papa Francisco durante visita ao Vaticano

Duas crianças paraenses estiveram em Roma, na Itália, e presentearam o Papa Francisco com um presépio com traços indígenas, preparado por artesãos de Icoaraci, na grande Belém. Os paraenses, que representavam a Amazônia, estavam na comitiva brasileira que foi até o local participar do evento “Aprendamos com as Crianças”, realizado pelo Papa, e que reuniu mais de sete mil crianças e adolescentes de várias partes do mundo.

VEJA MAIS

Ao lado de outras crianças de Minas Gerais (Belo Horizonte) e Rio de Janeiro, os paraenses estiveram no grupo que cantou uma música pedindo pela paz no planeta. Quando tiveram a oportunidade de ficar frente a frente com o pontífice, na Sala Paulo VI, no Vaticano, as crianças paraenses entregaram ao Papa o presente especial, representando a região amazônica.

Presépio (Imagem: Vatican news)

O Presépio

No presépio feito manualmente havia traços indígenas. A peça, intitulada ‘Presépio Autoral Amazônico – Natal 2023’, é composta por nove peças produzidas com argilas extraídas da região Amazônica e coloridas a mão. Além disso, na peça, Maria e José ilustram a figura do povo amazônida, com traços, cor da pele e vestimentas retratando o povo trabalhador ribeirinho, que utiliza a floresta como a base da subsistência.

O Menino Jesus aparece envolto em um pano, como se fosse feito de rede. Os três Reis Magos, simbolizados pelos caboclos, seguram os presentes nas mãos e são representados pelo açaí. A onça pintada, Arara azul e o cachorro Caramelo foram escolhidos para representar a imponência, a beleza e o companheirismo dos animais.