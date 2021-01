Covid-19: Pará tem mais de 302 mil casos e 7.315 óbitos

No segundo domingo de 2021, o Pará chegou a 302.125 casos e 7.315 óbitos por covid-19. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio do boletim divulgado no final da tarde deste domingo (10). Entre os mortos nos últimos sete dias está uma menina de 11 anos.

"Confirmamos mais 50 novos casos e 03 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 574 casos e 08 óbitos ocorridos em dias anteriores", informa a Sespa.

O Estado registra 282.575 pacientes recuperados da covid-19. São 958 casos em análise e 46.027 descartados até agora. O Pará tem uma taxa de letalidade de 2.42%.

Leitos

Até as 18 horas de hoje (10), a disponibilidade de leitos para pacientes de covid-19 de acordo com levantamento do Governo do Estado é de 215 de um total de 404 leitos clínicos, com ocupação de 46,78%; em leitos clínicos pediátricos, 3 estão disponíveis de um total de 15, com ocupação de 80%; UTI Adulto - 51 leitos livres de um total de 208 ofertados, com ocupação de 75,48%; 11 leitos de 24 leitos de UTI Pediátrica estão disponíveis, com ocupação de 54,17%; 1 de 3 leitos de UTI Neonatal está disponível, com ocupação de 66,67%.