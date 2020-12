Covid-19: Pará tem mais de 276 mil casos e mortos chegam a 6.959

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou nesta segunda-feira (7) que o Pará registra 276.221 casos e 6.959 óbitos. A Sespa confirmou mais 96 novos casos e 2 óbitos cadastrados hoje (7) e que ocorreram nos últimos sete dias. "Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 574 casos e 03 óbitos ocorridos em dias anteriores", acrescentou.

O Pará possui 308 casos em análise e 38.976 descartados. Até agora, 257 .819 pacientes se recuperaram da doença. A taxa de letalidade no Estado é de 2.52%.

Os óbitos nos últimos sete dias foram de um homem, de 31 anos de idade, em Belém, no dia 4; de uma mulher, de 73 anos de idade, em Belém, também no dia 4 deste mês. Os óbitos de dias anteriores ocorreram no mês de novembro.

Leitos

A disponibilidade de leitos até as 189 horas desta segunda-feira era de 252 de um total de 411 do tipo clínico (ocupação de 38,69%); 8 de um total de 17 do tiço clínico pediátrico (ocupação de52,94%); 105 de um total de 222 do tipo UTI Adulto (ocupação de 52,70%); 1 de um total de 3 leitos do tipo UTI Neonatal (ocupação de 66,67%), e 22 de um total de 30 do tipo UTI Pediátrica (ocupação de 26,67%).