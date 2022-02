Covid-19: Pará tem 667.874 casos e 17.458 óbitos

No boletim divulgado nesta segunda-feira (7), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou mais 360 novos casos e 7 óbitos por covid-19 cadastrados hoje (7) e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a Secretaria confirmou mais 3.001 casos e 10 óbitos ocorridos em dias anteriores.

Dessa forma, o Pará registra 667.874 casos e 17.458 óbitos relacionados ao coronavírus. A vacinação é apontada pelos especialistas como uma das principais estratégias para se evitar a propagação do coronavírus e para se evitar casos graves e óbitos provocados pela doença.

São 617.667 pessoas recuperadas da doença no Estado. Os casos descartados são 155.801. A taxa de letalidade no Pará é de 2.61%.

A disponibilidade de leitos públicos para pacientes de covid-19 nesta segunda-feira (7) é de: leitos clínicos - do total de 294, 107 estão disponíveis, registrando-se ocupação de 63.61%; leitos clínicos pediátricos - do total de 11, 9 estão disponíveis, com ocupação de 18.18%; UTI Adulto - do total de 214 leitos, 45 estão disponíveis, com ocupação de 78.97%; UTI Pediátrica - do total de 10 leitos, 9 estão disponíveis, com ocupação de 10%.

De acordo com dados do Vacinômetro, administrado pela Sespa, nesta segunda-feira (7), o Pará registra 12.194.466 doses de vacinas aplicadas, englobando: 1ª dose - 5.985.590 (80,15%); 2ª dose + dose única - 5.510.364 (73,78%); 3ª dose - 698.512 (9,35%).

Das 13.909.660 doses de imunizantes recebidas pelo Governo do Estado junto ao Ministério da Saúde (MS), 13.209.124 (94,96%) já foram enviadas aos municípios paraenses.