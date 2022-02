Covid-19: Pará registra 694.561 casos e 17.611 óbitos

Mais 272 novos casos e 4 óbitos por covid-19 cadastrados nesta quarta-feira (16) e que ocorreram nos últimos sete dias foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A Secretaria também confirmou, em relação à subnotificação das prefeituras, mais 3.242 casos e 21 óbitos ocorridos em dias anteriores. Dessa forma, agora são 694.561 casos e 17.611 óbitos no Pará. O Estado tem 647.976 pacientes recuperados da doença; 156.072 casos descartados e 92 em análise.

VEJA MAIS

Com relação à disponibilidade de leitos exclusivos para pacientes de covid-19, segundo levantamento do Governo do Estado, de 266 leitos clínicos ofertados, 166 estão disponíveis (ocupação de 37,59%); de 214 leitos de UTI Adulto, 71 encontram-se disponíveis (ocupação de 66,82%); de 10 leitos de UTI Pediátrica, 4 estão disponíveis (ocupação de 60,00%). A taxa de letalidade no Pará é de 2.54%.

Vacinômetro

Segundo o Vacinômetro, levantamento de vacinação contra covid-19 no Estado, administrado pela Sespa, o Pará registra, nesta quarta-feira (16), 12.630.092 doses de vacinas aplicadas de 13.909.660 (91,21%) que o Governo do Estado enviou para os municípios, a partir de 15.250.765 doses recebidas do Ministério da Saúde.

As doses aplicadas envolvem 6.070.501 da 1ª dose (81,28% da população vacinável de 7.468.272); 5.537.555 da 2ª dose / dose única (cobertura de 74,15%); 1.022.036 da 3ª dose (13,69%).

Confira: