Covid-19: Pará já passa de 271 mil casos e tem 6.918 óbitos

No boletim desta segunda-feira (30), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que o Pará registra 271.228 casos e 6.918 óbitos por covid-19.

A Sespa confirmou "mais 102 novos casos e 02 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias".

"Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 578 casos e 01 óbito ocorridos em dias anteriores", acrescentou a Sespa.

O Pará conta com 253.570 pacientes recuperados. São 318 casos em análise e 37.732 descartados. A taxa de letalidade do Estado é de 2.55%.

Leitos

Até às 18 horas desta segunda-feira (30), a disponibilidade de leitos para pacientes com a covid-19 envolvia: 290 do total de 431 leitos clínicos (ocupação de 32.71%); 3 do total de 17 leitos clínicos pediátricos (ocupação de 82.35%); 91 do total de 221 leitos de UTI Adulto (ocupação de 58.82%); 2 do total de 3 leitos de UTI Neonatal (ocupação de 33.33%) e 19 leitos do total de 30 do tipo UTI Pediátrica (ocupação de 36.67%).