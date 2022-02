Covid-19: menos de 10% dos paraenses aplicaram a 3ª dose da vacina

Ainda sem decisão acertada sobre a aplicação da 4ª dose das vacinas anticovid para a população brasileira, o Pará segue com apenas 9,41% de pessoas vacinadas com a 3ª dose dos imunizantes. As informações são do vacinômetro e foram atualizadas na noite da terça-feira (8).

"Estamos com dificuldade de atingir essas metas. A cobertura vacinal deu uma estabilizada. A gente precisa avançar. O Brasil, como uma nação, precisa discutir estratégias para aumentar a adesão dos indivíduos que ainda não se vacinaram. Tentar estudar e avaliar o porquê deles ainda não terem sido vacinados e tentar driblar essas barreiras. Lembrar que temos desserviço, que é a desinformação e as fake news, que criam dificuldade em relação a adesão à vacina, principalmente das crianças e adolescentes", alertou o infectologista Lourival Marsola.

VEJA MAIS

Especialistas defendem que o esquema vacinal com duas doses para quem ainda não foi imunizado deve ser prioridade. O infectologista disse que o ideal é vacinar mais de 90% da população com pelo menos a 1ª e a 2ª doses. O infectologista sugere que duas frentes sejam trabalhadas: a primeira com o avanço da imunização para pessoas elegíveis para a vacinação (pessoas acima de cinco anos e que não tenham contraindicação absoluta para a vacina); e outra com o avanço da 3ª dose. "Primeiro fazer o dever de casa, vacinando toda a população elegível para vacinar com a meta de acima de 90%. Essa deve ser a principal meta dos estados e municípios. Em seguida, as doses de reforço", pontuou.