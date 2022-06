Barcarena vacina contra covid, gripe e sarampo; confira agenda da semana

Mesmo com o afrouxamento das medidas contra covid-19, a vacinação segue importante para vencer a pandemia. Neste novo período, sem a obrigatoriedade do uso de máscaras, a população deve continuar completando o esquema vacinal. Em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, a vacinação será de terça-feira (21) ao sábado (25), disponibilizando as vacinas contra covid, gripe e sarampo.

Iniciando o cronograma de vacinação desta semana, a Secretaria Municipal de Saúde chama na terça (21) e quarta-feira (22), adolescentes de 12 a 14 anos que tomaram a primeira dose da Pfizer há 21 dias ou mais, podem tomar a segunda dose da vacina de 8 às 12h nos pontos de vacinação.

A Prefeitura de Barcarena informa que para receber as doses, é necessário portar os seguintes documentos: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Confira a agenda da semana:

Terça e quarta-feira (21 e 22):

Segunda dose de Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos que tomaram a primeira dose há 21 dias ou mais;

Quinta-feira (23):

Terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose de Coronavac/Butantan, Oxford/AstraZeneca e Pfizer há 4 meses ou mais;

Sexta-feira (24):

Quarta dose para pessoas de 50 anos ou mais que tomaram a terceira dose há 4 meses ou mais; profissionais da saúde que tomaram a terceira dose há 4 meses ou mais; profissionais da educação do ensino básico e superior que tomaram a terceira dose há 4 meses ou mais; trabalhadores das forças armadas, forças de segurança e salvamento, que tomaram a terceira dose há 4 meses ou mais;

Sábado (25):

Repescagem de primeira dose para crianças de 5 a 11 anos;

Segunda dose de Coronavac pediátrica para crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;

Segunda dose de Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose há 60 dias ou mais.

Locais de vacinação: