Covid-19: Aulas presenciais estão suspensas em escolas estaduais de Santarém

Aulas presenciais são suspensas na rede estadual de ensino por três dias no município de Santarém, no oeste do Pará, depois de alguns professores e alunos terem testado positivo para Covid-19. Uma sanitização dos ambientes será realizada para proteção da comunidade escolar.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que nos dias 26, 27 e 28 de janeiro as escolas estaduais, localizadas de Santarém, estarão com aulas presenciais suspensas para realização de sanitização. O processo faz parte das ações de combate à transmissão do vírus da COVID-19. No período citado, as atividades pedagógicas serão feitas de forma remota, pela internet, sem prejuízo ao calendário letivo. As aulas retornam presencialmente já na próxima segunda-feira (31).

A Seduc reforça o seu compromisso com a educação e o bem-estar de toda à comunidade escolar.