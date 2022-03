Cosanpa informa suspensão no abastecimento de água em sete bairros de Santarém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) comunicou nesta segunda-feira (14) que em virtude da necessidade de uma manutenção emergencial haverá interrupções no fornecimento de água em sete bairros do município de Santarém, oeste do Pará. A previsão é que o serviço seja concluído ainda hoje.

Moradores dos bairros Jardim Santarém, Aeroporto Velho, Interventoria, Diamantino, Cohab, Santíssimo e Aparecida serão afetados com a interrupção do abastecimento.

Ainda de acordo com o informe da cosanpa, existe um vazamento na rede de abastecimento do bairro Esperança. A previsão para a conclusão do reparo é até às 18h de março.A companhia afirmou que durante esse periódo um caminhão-pipa será enviado para dar suporte aos moradores afetados.