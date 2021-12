Cosanpa informa suspensão no abastecimento de água em Santarém; confira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) comunicou nesta quinta-feira (9) que em virtude da necessidade de manutenção elétrica preventiva, haverá algumas interrupções programas no fornecimento de água a partir das 23h desta quinta-feira (9), no município de Santarém, oeste do Pará. Essa é a segunda vez em menos de um mês que parte da população santarena ficará sem o líquido.

Moradores de 19 bairros serão afetados com a interrupção do abastecimento que começam a partir das 23 h de hoje (9) nos bairros do Centro, Prainha, Fátima, Santíssimo, Santana e Aldeia. A previsão é que o abastecimento nesses bairros seja normalizado a partir das 11h de sexta-feira (10).

Veja quais outros bairros com data e horários diferentes que também serão prejudicados com a falta do líquido nos próximos dias:

Dia 14/12, de 23h às 05h

Bairros: Mapiri e Liberdade

Dia 15/12, de 23h às 11h

Bairros: Interventoria, Aeroporto Velho, Diamantino, Jardim Santarém, Santíssimo, Aparecida e Santa Clara.

Dias 21 e 22/12, de 23h às 05h

Bairros: Santana, Uruará, Livramento e São José Operário.