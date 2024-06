Corpus Christi: operação do Pará aponta que não houve morte nas rodovias estaduais no feriadão

Ao longo do feriadão de Corpus Christi, não houve registro de acidente de trânsito com morte nas rodovias estaduais do Pará. Ao todo, 419 motoristas foram autuados por dirigirem veículos com o licenciamento em atraso nas rodovias estaduais do Pará. Além disso, 32 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool ou outras substâncias. Do total, 23 condutores foram presos de acordo com a legislação. O balanço foi divulgado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), responsável pelas ações de fiscalização e educação da Operação Corpus Christi, que começou na quinta-feira (30) e seguiu até esta segunda-feira (3/6).

A operação, iniciada na sexta-feira (31/05), contou com 160 agentes de fiscalização distribuídos em pontos estratégicos como Mosqueiro, Salinópolis, Marabá, Conceição do Araguaia, Santarém e Itaituba. Estes locais foram escolhidos devido ao alto fluxo de veículos durante o feriado.

Balanço positivo

Conforme o órgão de trânsito, o resultado é considerado positivo, porque a maioria dos motoristas respeitou a sinalização e as leis de trânsito. Com a fiscalização, a operação destacou as ações de educação que tem caráter preventivo e alerta para os principais fatores de risco de acidentes. No total, 2.203 pessoas foram orientadas sobre o comportamento adequado nas estradas.

As ações foram desenvolvidas em pontos estratégicos nas rodovias PA-391, que dá acesso ao distrito de Mosqueiro, e nas rodovias estaduais de Capanema, como as PAs 124 e em Santa Bárbara do Pará.

"A presença intensa das equipes de fiscalização e as blitz educativas foram fundamentais para sensibilizar a população sobre a importância de um comportamento responsável no trânsito. Estamos comemorando o sucesso de mais uma operação que garantiu a preservação de vidas", diz a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa, destacou: “nosso efetivo foi distribuído ao longo dos principais pontos da BR-316. Com isso, o trânsito teve fluidez Também não tivemos registros de acidentes com grandes impactos ou vítimas, garantindo assim a tranquilidade na ida e na volta do feriado”.