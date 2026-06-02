Corpus Christi: mais de 24 mil passageiros devem circular nos terminais rodoviários da Grande Belém

Com o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), mais de 24 mil passageiros devem circular nos terminais rodoviários de Belém e Ananindeua. No terminal de Belém, a expectativa é de 12.100 embarcados, 4.300 desembarques, com acréscimo de 35% ao número real do ano anterior (2025). Já em Ananindeua, esperam-se 6.100 embarcados, 2.100 desembarques, com acréscimo de 35% ao número real do ano anterior (2025).

No terminal rodoviário de Belém, estima-se um total aproximado de 16.400 passageiros circulando no Terminal. Já em Ananindeua, a expectativa é de 8.200 passageiros. Confira os destinos mais procurados em cada município:

Belém

Destinos mais procurados no Pará

Castanhal

Baião

Cametá

Acará

Salinas

Bragança

Parauapebas

Tauá

Destinos mais procurados fora do Pará

Goiânia

Fortaleza

São Luiz

Teresina

São Paulo

Ananindeua

Destinos mais procurados no Pará

Castanhal

Baião

Cametá

Acará

Salinas

Bragança

Parauapebas

Tauá

Destinos mais procurados fora do Pará

Goiânia

Fortaleza

São Luiz

Teresina

São Paulo