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Corpus Christi: mais de 24 mil passageiros devem circular nos terminais rodoviários da Grande Belém

Os municípios de Castanhal e Goiânia estão entre os mais procurados

Ayla Ferreira
fonte

Terminal Rodoviário de Belém. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Com o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), mais de 24 mil passageiros devem circular nos terminais rodoviários de Belém e Ananindeua. No terminal de Belém, a expectativa é de 12.100 embarcados, 4.300 desembarques, com acréscimo de 35% ao número real do ano anterior (2025). Já em Ananindeua, esperam-se 6.100 embarcados, 2.100 desembarques, com acréscimo de 35% ao número real do ano anterior (2025).

No terminal rodoviário de Belém, estima-se um total aproximado de 16.400 passageiros circulando no Terminal. Já em Ananindeua, a expectativa é de 8.200 passageiros. Confira os destinos mais procurados em cada município:

Belém

Destinos mais procurados no Pará

Castanhal
Baião
Cametá
Acará
Salinas
Bragança
Parauapebas
Tauá

Destinos mais procurados fora do Pará

Goiânia
Fortaleza
São Luiz
Teresina
São Paulo

Ananindeua

Destinos mais procurados no Pará

Castanhal
Baião
Cametá
Acará
Salinas
Bragança
Parauapebas
Tauá

Destinos mais procurados fora do Pará

Goiânia
Fortaleza
São Luiz
Teresina
São Paulo

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terminais rodoviários

corpus christi

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