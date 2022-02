Corpo de padre é encontrado boiando em represa de Floresta do Araguaia

O corpo do padre Benedito Rodrigues Costa, conhecido popularmente como Padre Bené, foi encontrado boiando na terça-feira (15), em uma represa localizada no município de Floresta do Araguaia, sudeste paraense. Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Rio Maria (PA), ele estava desaparecido desde a manhã da terça, quando virou de uma canoa na represa localizada em uma propriedade rural. O Corpo de Bombeiros ainda não confirmopu oficialmente, mas os indícios apontam para afogamento.

Em nota divulgada na terça, a Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia confirmou o falecimento. "Em nome do Bispo Diocesano, Dom Dominique You, externando sentimentos de pesar e fé na ressurreição, comunicamos que o querido Pe. Benedito Rodrigues Costa entregou sua vida a Deus, depois de tê-la dedicado generosamente aos irmãos neste mundo", inciou o comunicado.

A Diocese informou que ele tinha quase 62 anos, sendo quase 30 de vida sacerdotal inteiramente dedicados à Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia.

"Agradeçamos a Deus por este irmão ter sido um Pastor zeloso do povo de Deus. Ele deixará muita saudade por onde passou, especialmente em Rio Maria, onde atuava mais recentemente, e, antes, em Redenção por 15 anos! Padre Bené, agora, se alegre no céu e que obtenha o fruto da sua esperança junto a Deus", detalhou outro trecho da nota.

O desaparecimento

Na manhã da terça-feira (15), a Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia divulgou um comunicado explicando que, em momento de confraternização dos padres, enquanto faziam um passeio de canoa numa represa localizada numa fazenda do interior de Floresta do Araguaia, um incidente fez com que a embarcação virasse ocasionando o desaparecimento do padre.

Na ocasião, a Diocese informou o Bispo Diocesano acompanhava as buscas coordenadas pelo Corpo de Bombeiros. A comoção de pessoas católicas foi e ainda é intensa nas redes sociais locais no âmbito da internet.

Velório e enterro

O corpo do Padre Bené foi velado, passando por lugares em que morou e atuou. Na terça-feira, das 17h às 18h30, foi velado na Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Floresta do Araguaia. Em seguida, o velório seguiu para a Paróquia N. Sra. Aparecida, em Rio Maria, na Igreja Matriz, onde permaneceu até por volta das 7h desta quarta-feira (16).

O corpo também foi velado na Igreja Nossa Senhora Aparecida de Pau d’Arco, das 8h30 às 9h15, nesta quarta-feira. Das 10h até por volta das 15h, o velório foi realizadoconduzido para a Matriz da Paróquia Cristo Redentor, com missa de corpo presente,. Logo em seguida, o sepultamento, no cemitério São Geraldo (cemitério velho).