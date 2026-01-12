Corpo de irmã Henriqueta será sepultado em Soure, no Marajó

O corpo de Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, conhecida como irmã Henriqueta, deve chegar ao município de Soure, no Marajó, na manhã desta segunda-feira (12), onde será sepultado. Ela morreu no sábado (10), na Paraíba, em um acidente de trânsito. O traslado saindo de Belém ocorrerá em uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup). Ainda não há previsão sobre o horário exato em que a religiosa será enterrada.

Em Soure, a cerimônia fúnebre deve contar com a presença de familiares, amigos e membros do Instituto de Direitos Humanos Dom José Luis Azcona. Irmã Henriqueta atuava na entidade, que é ligada à defesa dos direitos das mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Marajó. O bispo da Prelazia do Marajó, Dom Ionilto Lisboa de Oliveira, estará à frente da missa antes do sepultamento.

Despedida

Antes de seguir para o Marajó, o corpo percorreu um longo trajeto desde o Nordeste. O transporte inicial ocorreu na tarde de domingo (11), com saída de João Pessoa em direção a Belém, acompanhado por familiares. O voo pousou no Aeroporto Internacional de Belém por volta das 19h30. De lá, o corpo foi levado para uma funerária e, posteriormente, conduzido para o velório na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), onde a cerimônia começou ainda na noite de domingo.

O hall do Palácio da Cabanagem recebeu desde a madrugada pessoas ligadas à atuação social da religiosa, que prestaram as últimas homenagens. O velório ocorreu ao longo de toda a noite e deve ser finalizado com uma celebração religiosa.

Acidente

O acidente que resultou na morte da religiosa foi registrado por volta das 17h de sábado, na rodovia BR-230, próximo ao distrito de Galante, na Paraíba. O carro seguia no sentido Campina Grande – João Pessoa quando a motorista perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo atingiu um barranco e capotou. A irmã Henriqueta estava no banco traseiro e ficou presa entre as ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local. Segundo relato de um médico que participou do socorro, ela não usava cinto de segurança.

A condutora, que não teve o nome divulgado, teria se recusado a realizar o teste do bafômetro após o acidente. O caso segue sob apuração das autoridades da Paraíba.

Irmã Henriqueta Cavalcante era presidente do Instituto de Direitos Humanos Dom José Luis Azcona. Sua trajetória também envolve atuação na Prelazia do Marajó e participação em redes de enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de pessoas. Ao longo dos anos, a religiosa se tornou uma referência entre movimentos sociais e defensores de direitos humanos no Pará e em outros estados.