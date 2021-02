Coronavírus: 27 pacientes vindos do Amazonas recebem alta

Vinte e sete pacientes que vieram do estado do Amazonas para serem tratados da covid-19 no Pará já receberam alta médica e voltaram para casa. Dois deles foram liberados na última terça-feira, 17. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). No total, desde o dia 18 de janeiro deste ano, o Pará já recebeu 41 pacientes vindos do estado vizinho.



De acordo com a Sespa, três enfermos continuam internados em estado grave em unidades semi-intensivas e outros três estão em enfermarias. Todos os convalecentes estão sendo tratados no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém.



Completando um mês de atendimento aos pacientes amazonenses, nesta quinta-feira, 18, foram registrados oito óbitos em decorrência das complicações da covid-19. Os pacientes foram encaminhados para a capital paraense depois da crise de superlotação nas instituições de saúde do Amazonas e de falta de oxigênio que atingiu a rede hospitalar daquela localidade, resultando em centenas de óbitos por asfixia desde janeiro.



A Sespa informou que o Hospital de Campanha de Belém está atendendo 136 pacientes, sendo 60 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No total, 3989 pacientes já foram atendidos, dos quais 257 foram transferidos, 2702 receberam alta e 886 foram a óbito.