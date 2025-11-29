Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

‘Coragem, propósito e compromisso’, descreve Rose Maiorana sobre os 79 anos do jornal O Liberal

Vice-presidente do Grupo Liberal lembra a trajetória de seu pai e avalia os resultados do trabalho do jornal na região

Fabyo Cruz e Maycon Marte
fonte

Rose Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal (Fabiola Tuma)

A trajetória do jornal O Liberal, que chega aos seus 79 anos de história no estado do Pará, marca a vida profissional e pessoal da vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana. Conforme ela destaca, tantos anos de história e de credibilidade só foram próximos graças a alguns dos pilares que sustentam o trabalho desempenhado: coragem, propósito e compromisso com a sociedade paraense. Rose também não deixe de recordar a memória do seu pai, Romulo Maiorana, que iniciou todo o projeto a partir da crença no poder da informação e a quem ela descreve como um “visionário que dedicou sua vida a criar um veículo que defendesse a verdade, a liberdade e o desenvolvimento do Pará”.

No decorrer dos anos, por meio de aperfeiçoamento e muito esforço, o jornal passou por muitos momentos diferentes, ocupando mais espaços e se adaptando as inovações, mas sempre mantendo a credibilidade. Uma das inovações marcantes foi a migração para o ambiente digital, que, na avaliação da vice-presidente, representou “uma grande mudança de mentalidade, processos e cultura interna”.

“Investimos fortemente em tecnologia, dados, novas linguagens e no desenvolvimento das equipes. Passamos a atuar em integração total entre impresso, site, redes sociais e plataformas digitais, sempre com foco no leitor e na velocidade que o mundo atual exige”, afirma Rose.

Mas a representante acentua que o grupo não abandonou o impresso pelo digital, em vez disso, o processo transformou o jornal de papel em um produto premium. Isso também parte da visão da empresa e da sua preocupação em seguir valorizando conteúdo, tradição e memória.

Todos os esses movimentos e inovações foram possíveis, como destaca Rose, devido ao empenho de uma equipe com “profissionais talentosos, engajados e comprometidos com a missão de fazer um jornalismo que impacta positivamente a vida das pessoas”. Ela enxerga na soma desses atores e ações a razão para a credibilidade consolidada do veículo por tantos anos.

“A credibilidade que conquistamos ao longo dessas décadas é fruto de valores que nunca abandonamos: independência editorial, responsabilidade, ética e respeito ao leitor. E nada disso seria possível sem os nossos colaboradores”, enfatiza a vice-presidente.

Essa união ainda deságua no formato de redação integrada, que uni o que há de melhor em cada um dos setores, mantendo a conexão e o mesmo fluxo de trabalho desde o digital, até o impresso. Os leitores conseguem se manter informados em tempo real e com a segurança de consumir uma informação segura e de qualidade durante o dia inteiro.

“A Redação Integrada traduz exatamente quem somos hoje: um jornal que une tradição e inovação. Ela permite que atuemos com agilidade sem perder profundidade; que entreguemos diversidade de formatos sem comprometer a apuração rigorosa; que respondamos às demandas digitais mantendo nossa essência editorial. É um modelo colaborativo, dinâmico e humano, e nossos profissionais são o motor dessa inteligência coletiva”, pontua.

Inovações

Do lado da modernização, um dos novos produtos que surgem nessa trajetória é a Liberal+, projeto que alia diferentes transmissões em plataformas mais tradicionais como o rádio, as mais modernas, como o YouTube, simultaneamente. Segundo Rose, o formato multimídia ajudou a estabelecer novas formas de contar histórias. “Essa presença multiplataforma é o que torna nossa marca viva, atual e conectada a todas as gerações, sem jamais abrir mão da qualidade editorial. E, mais uma vez, isso só acontece porque temos uma equipe talentosa que abraça desafios e transforma ideias em resultados”, defende a porta-voz.

Nesse ambiente multiplataforma e mais veloz, ela celebra a maneira como o jornal tem estado presente em tantos lares também através do celular, com uma presença massiva nas redes sociais. “O Liberal se tornou uma das marcas jornalísticas mais influentes da região”, afirma Rose sobre a presença nesse novo ambiente.

“Nos últimos anos, intensificamos nossa escuta ativa, adotamos uma linguagem mais visual e investimos em formatos que aproximam o público do nosso conteúdo. Estamos nas conversas que importam, e isso gerou uma forte conexão emocional com o público, especialmente nas redes sociais”, diz a representante.

Líder regional

Um das maiores resultados dessa soma de esforços está no fortalecimento da marca, posicionada como um dos parceiros mais estratégicos para anunciantes, que confiam nos produtos oferecidos. Ela destaque o alcance, a credibilidade e, sobretudo, a proximidade com o consumidor regional, com principais atrativos. “Seguimos atraindo novos parceiros porque entregamos resultados, sempre com responsabilidade e construindo relações sustentáveis”, enfatiza.

VEJA MAIS

image ‘Entre Estilos’ retorna com edição que une moda, arte e experiências sensoriais em Belém
Novo encontro aposta em parceria com o Instituto Mulheres Artistas da Amazônia e amplia diálogo entre moda circular, artes visuais e cultura amazônica

image Rose Maiorana torna-se Embaixadora da Bienal Amazônia
Homenagem à artista plástica e vice-presidente do Grupo Liberal ocorreu nesta terça (18), em Belém, durante a 1ª Bienal Amazônia, em reconhecimento a sua contribuição com a arte e cultura amazônidas

image Exposição ‘Amazônidas’ celebra a potência feminina com arte no Rio de Janeiro
Pinturas, fotografias e escultura estarão expostas no mês de dezembro

Futuro

A vice-presidente afirma que o maior desafio da empresa é seguir inovando com ousadia, sem perder a identidade construída ao longo de sua trajetória. Para ela, as oportunidades estão na personalização de conteúdos, no fortalecimento do audiovisual, no uso estratégico de inteligência de dados e na criação de novas experiências digitais capazes de aproximar ainda mais o leitor do jornal.

Rose ressalta que mantém grande confiança no futuro porque conta com uma equipe que “não tem medo do amanhã”, ao contrário, trabalha diariamente para construí-lo. Essa visão se torna ainda mais significativa diante da aproximação do aniversário de oitenta anos de O Liberal, que, segundo ela, será um marco histórico para o grupo.

A executiva adianta que estão em preparação, as iniciativas que celebram a trajetória do jornal, reconhecendo tanto os colaboradores quanto as comunidades que fazem parte dessa história. A comemoração, afirma, será feita olhando para o passado com orgulho e para o futuro com a mesma coragem e determinação que, desde o início, marcaram Romulo Maiorana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Soldado do Corpo de Bombeiros do Tocantins morre após colisão entre carro e carreta no Pará

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros do Tocantins confirmou a morte do militar e lamentou a morte dele

29.11.25 12h27

IMPASSE

Prefeito de Parauapebas gasta R$ 1,5 milhão em obra de ponte que nunca existiu, denunciam vereadores

A denúncia, apresentada pela bancada de oposição da Câmara Municipal, resultou em um requerimento protocolado em 14 de novembro pelos parlamentares

29.11.25 8h00

SAÚDE

Pará terá vacinação contra Influenza para grupos prioritários neste sábado (8); confira os locais

A ação integra a Campanha de Vacinação contra a Influenza na Região Norte

28.11.25 17h38

BRASIL

Pará lidera regularização fundiária em áreas da União e terá 40 mil famílias beneficiadas

Somente em Belém, 35 mil famílias finalmente terão o título que garante o direito pleno à moradia

27.11.25 19h55

MAIS LIDAS EM PARÁ

TUMULTO

Prefeita de Oeiras do Pará é filmada em briga com mulher durante ação e se pronuncia nas redes

Vídeos que circulam nas redes mostram Gilma Ribeiro (PP) desferindo tapa; gestora se pronunciou e afirmou que tentava proteger equipe de ameaças

29.11.25 22h22

PRISÃO

Polícia prende um dos acusados de matar guarda e amigo em Parauapebas; dois continuam foragidos

Deusimar Barbosa Martins, o “Galego”, foi preso por homicídio triplamente qualificado. Polícia continua a procura por dois outros suspeitos que já foram identificados

25.11.22 11h36

MEIO AMBIENTE

Ninhos azuis? Estudo de pesquisadora do Pará descobre plástico em ninhos de aves amazônicas

A presença desses resíduos representa a interação entre aves e a poluição plástica na costa amazônica

17.07.24 11h42

BELEZAS NATURAIS

Comunidade Coroca: turismo comunitário é uma das riquezas da Amazônia em Santarém; veja o vídeo

Trabalho com produção de mel, criação de tartarugas e artesanato envolve oito comunidades localizadas à margem esquerda do rio Arapiuns

09.01.23 15h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda