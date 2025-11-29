‘Coragem, propósito e compromisso’, descreve Rose Maiorana sobre os 79 anos do jornal O Liberal

A trajetória do jornal O Liberal, que chega aos seus 79 anos de história no estado do Pará, marca a vida profissional e pessoal da vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana. Conforme ela destaca, tantos anos de história e de credibilidade só foram próximos graças a alguns dos pilares que sustentam o trabalho desempenhado: coragem, propósito e compromisso com a sociedade paraense. Rose também não deixe de recordar a memória do seu pai, Romulo Maiorana, que iniciou todo o projeto a partir da crença no poder da informação e a quem ela descreve como um “visionário que dedicou sua vida a criar um veículo que defendesse a verdade, a liberdade e o desenvolvimento do Pará”.

No decorrer dos anos, por meio de aperfeiçoamento e muito esforço, o jornal passou por muitos momentos diferentes, ocupando mais espaços e se adaptando as inovações, mas sempre mantendo a credibilidade. Uma das inovações marcantes foi a migração para o ambiente digital, que, na avaliação da vice-presidente, representou “uma grande mudança de mentalidade, processos e cultura interna”.

“Investimos fortemente em tecnologia, dados, novas linguagens e no desenvolvimento das equipes. Passamos a atuar em integração total entre impresso, site, redes sociais e plataformas digitais, sempre com foco no leitor e na velocidade que o mundo atual exige”, afirma Rose.

Mas a representante acentua que o grupo não abandonou o impresso pelo digital, em vez disso, o processo transformou o jornal de papel em um produto premium. Isso também parte da visão da empresa e da sua preocupação em seguir valorizando conteúdo, tradição e memória.

Todos os esses movimentos e inovações foram possíveis, como destaca Rose, devido ao empenho de uma equipe com “profissionais talentosos, engajados e comprometidos com a missão de fazer um jornalismo que impacta positivamente a vida das pessoas”. Ela enxerga na soma desses atores e ações a razão para a credibilidade consolidada do veículo por tantos anos.

“A credibilidade que conquistamos ao longo dessas décadas é fruto de valores que nunca abandonamos: independência editorial, responsabilidade, ética e respeito ao leitor. E nada disso seria possível sem os nossos colaboradores”, enfatiza a vice-presidente.

Essa união ainda deságua no formato de redação integrada, que uni o que há de melhor em cada um dos setores, mantendo a conexão e o mesmo fluxo de trabalho desde o digital, até o impresso. Os leitores conseguem se manter informados em tempo real e com a segurança de consumir uma informação segura e de qualidade durante o dia inteiro.

“A Redação Integrada traduz exatamente quem somos hoje: um jornal que une tradição e inovação. Ela permite que atuemos com agilidade sem perder profundidade; que entreguemos diversidade de formatos sem comprometer a apuração rigorosa; que respondamos às demandas digitais mantendo nossa essência editorial. É um modelo colaborativo, dinâmico e humano, e nossos profissionais são o motor dessa inteligência coletiva”, pontua.

Inovações

Do lado da modernização, um dos novos produtos que surgem nessa trajetória é a Liberal+, projeto que alia diferentes transmissões em plataformas mais tradicionais como o rádio, as mais modernas, como o YouTube, simultaneamente. Segundo Rose, o formato multimídia ajudou a estabelecer novas formas de contar histórias. “Essa presença multiplataforma é o que torna nossa marca viva, atual e conectada a todas as gerações, sem jamais abrir mão da qualidade editorial. E, mais uma vez, isso só acontece porque temos uma equipe talentosa que abraça desafios e transforma ideias em resultados”, defende a porta-voz.

Nesse ambiente multiplataforma e mais veloz, ela celebra a maneira como o jornal tem estado presente em tantos lares também através do celular, com uma presença massiva nas redes sociais. “O Liberal se tornou uma das marcas jornalísticas mais influentes da região”, afirma Rose sobre a presença nesse novo ambiente.

“Nos últimos anos, intensificamos nossa escuta ativa, adotamos uma linguagem mais visual e investimos em formatos que aproximam o público do nosso conteúdo. Estamos nas conversas que importam, e isso gerou uma forte conexão emocional com o público, especialmente nas redes sociais”, diz a representante.

Líder regional

Um das maiores resultados dessa soma de esforços está no fortalecimento da marca, posicionada como um dos parceiros mais estratégicos para anunciantes, que confiam nos produtos oferecidos. Ela destaque o alcance, a credibilidade e, sobretudo, a proximidade com o consumidor regional, com principais atrativos. “Seguimos atraindo novos parceiros porque entregamos resultados, sempre com responsabilidade e construindo relações sustentáveis”, enfatiza.

Futuro

A vice-presidente afirma que o maior desafio da empresa é seguir inovando com ousadia, sem perder a identidade construída ao longo de sua trajetória. Para ela, as oportunidades estão na personalização de conteúdos, no fortalecimento do audiovisual, no uso estratégico de inteligência de dados e na criação de novas experiências digitais capazes de aproximar ainda mais o leitor do jornal.

Rose ressalta que mantém grande confiança no futuro porque conta com uma equipe que “não tem medo do amanhã”, ao contrário, trabalha diariamente para construí-lo. Essa visão se torna ainda mais significativa diante da aproximação do aniversário de oitenta anos de O Liberal, que, segundo ela, será um marco histórico para o grupo.

A executiva adianta que estão em preparação, as iniciativas que celebram a trajetória do jornal, reconhecendo tanto os colaboradores quanto as comunidades que fazem parte dessa história. A comemoração, afirma, será feita olhando para o passado com orgulho e para o futuro com a mesma coragem e determinação que, desde o início, marcaram Romulo Maiorana.