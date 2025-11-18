Rose Maiorana torna-se Embaixadora da Bienal Amazônia

A construção da 1ª Bienal Amazônia - Terra em Belém, neste momento em que a cidade recebe a COP 30, envolvendo uma mostra de trabalhos visuais e um festival de filmes, relacionados à temática socioambiental, teve como uma das pessoas protagonistas a artista plástica Rose Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal e do Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA). Em reconhecimento a esse trabalho e por sua contribuição com a disseminação da arte e cultura da Amazônia, Rose Maiorana tornou-se nesta terça-feira (18) Embaixadora da Bienal Amazônia. Esse título possibilita que novos eventos artísticos tenham Belém como sede.

O certificado do título honorário de Embaixadora da Bienal Amazônia foi entregue à Rose Maiorana por Alcinda Saphira, presidente do Instituto Bienal Amazônia & Saphira Ventura Gallery, autores da homenagem, no hotel Ibis Style Belém Hangar, no bairro do Marco.

Essa honraria concedida à Rose se dá “em reconhecimento à sua notável dedicação, visão e contribuição para a promoção da arte, da sustentabilidade e do diálogo cultural inspirado pela Amazônia e sua relevância global”. “Sua atuação reflete o espírito da Bienal - onde a arte encontra propósito e a criatividade se torna voz do planeta”, como destacou a coordenação do IBA.

“Eu recebo essa homenagem com muita honra, porque a Saphira tem todo um trabalho internacional. Ela tem uma atuação nas artes há muito tempo, é uma grande mulher. E nós, aqui, na Amazônia, temos que dar continuidade ao nosso trabalho, como ela fez, ao vir de Nova York para cá e montou a Bienal em Belém, num momento especial para todos”, afirmou Rose Maiorana.

Para Rose, essa homenagem funciona como um incentivo a novos projetos por parte dela. Como o que a artista plástica pretende desenvolver com crianças com Síndrome de Down no final deste mês, em Belém.

A 1ª Bienal Amazônia - Terra conta com a exposição “Terra”, com trabalhos de 49 artistas, incluindo Rose Maiorana. Essa mostra pode ser conferida pelo público até este sábado (22), com entrada franca na Styles Galeria do Ibis Styles Belém Hangar. Em conexão com essa exposição em Belém, Rose tem três obras expostas na Saphira Ventura Gallery em Nova York.

Outra atração da Bienal foi o festival de cinema “Earth Film Festival (EFF)”, com 75 filmes exibidos no Ibis Styles Belém Hangar no último dia 12; no auditório da TV Liberal no dia 14, e na Freezone da COP 30, na Praça da Bandeira, nos dias 15 e 16.

Conexões

“A artista plástica Rose Maiorana foi selecionada porque ela já vem acompanhando esse processo que envolve essa exposição itinerante já apresentada em Paris, em Veneza, no Egito e em outros locais. A Rose já estava engajada no movimento feminino representando a Amazônia. O que é interessante na Rose é que ela traz esse lado amazônico, e nós canalizamos os projetos que acontecem internacionalmente e fazendo um link com essa artista, para agregar mais. Eu acho que o resultado vai ser fantástico”, declarou Alcinda Saphira.

Alcinda adiantou que Belém vai ter a segunda edição da Bienal Amazônica.”Com esse título, a Rose fica como uma representante (do IBA) aqui, na Amazônia”, destacou Alcinda Saphira, ao lado de Milene Coutinho, diretora do Instituto Bienal Amazônia.

Outros homenageados na noite foram: Pedro Gui, de 15 anos, como Embaixador Mirim, e o artista plástico Odair Mindello como Embaixador da Bienal Amazônia, e, como Artistas Revelação, Aline Coutinho e Alexandre Dantas.



.