O Liberal chevron right Pará chevron right

COP 30: Mulheres Inspiradoras lança Hub com foco no protagonismo feminino

Com o tema “Mulheres no comando da nova economia regenerativa”, o Hub propõe reflexões e estratégias que conectam desenvolvimento sustentável, inovação, impacto social e protagonismo feminino na construção de um novo modelo econômico

Laura Serejo*
fonte

O protagonismo feminino na governança climática global foi destaque no primeiro dia do Mulheres Inspiradoras Hub COP 30 (Adriano Nascimento/ Especial para O Liberal)

O protagonismo feminino na governança climática global e o papel da Amazônia como laboratório de inovação para a nova economia foram destaques no primeiro dia do Mulheres Inspiradoras Hub COP 30, nesta segunda-feira (10) no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação da Docas, em Belém, O evento reúne lideranças nacionais e internacionais em painéis que conectaram clima, futuro do trabalho, saúde da mulher e novos modelos de influência e transformação social. A programação gratuita segue até quarta-feira (12), com foco, nesta terça-feira (11), em Nova Economia, Inovação e Poder Econômico Feminino.

Com o tema “Mulheres no comando da nova economia regenerativa”, o Hub propõe reflexões e estratégias que conectam desenvolvimento sustentável, inovação, impacto social e protagonismo feminino na construção de um novo modelo econômico.

A programação está organizada em três eixos principais: 10/11 – COP 30 e Transição Verde com recorte de gênero; 11/11 – Nova Economia, Inovação e Poder Econômico Feminino; e 12/11 – Amazônia, Geopolítica e Governança Global.

Fundadora e presidente da plataforma, Geovana Quadros destacou que o Hub é um movimento maior que o sistema tradicional da conferência, trazendo uma perspectiva das mulheres da região para dentro da agenda climática global. “Esse é um movimento pautado pelas mulheres e para as mulheres, especialmente da Amazônia. A gente inicia hoje aqui no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, das 10 às 17 horas, até o dia 12. É gratuito e aberto a todos. Teremos painéis, trocas e conexões, inclusive com delegações internacionais como o Change Now, da França, e a ONU Mulheres. Nosso recado é claro: a nova economia não pode existir se as mulheres não forem protagonistas”, afirmou Geovana.
Belém no centro das vozes femininas 

Durante os painéis, mulheres de diferentes áreas e países vão discutir temas como economia criativa, inovação, transição verde e diplomacia climática. O evento também contará com nomes como Daniela Grelin, do Pacto Global Brasil, e Ana Carol Querino, da ONU Mulheres, além de lideranças regionais e empreendedoras premiadas pela plataforma.

A artista plástica Rose Maiorana, presidente do Mulheres Inspiradoras Pará e vice-presidente do Grupo Liberal, celebrou a oportunidade de fortalecer o movimento a partir de Belém. “É com muita honra que assumi a presidência do Mulheres Inspiradoras Pará. Esse evento mostra a força da união feminina e a importância de estarmos juntas em um momento em que o mundo está voltado para Belém. As perspectivas são as melhores, e precisamos aproveitar essa visibilidade para impulsionar causas que nos unem”, destacou Rose.

image A artista plástica, Rose Maiorana e a fundadora e presidente da plataforma, Geovana Quadros nas discussões do Mulheres Inspiradoras Hub COP 30 (Adriano Nascimento/ Especial para O Liberal)

Também durante o evento, Rose Maiorana destacou sua trajetória no Grupo Liberal, enquanto líder, também tendo passado por outras áreas da empresa de comunicação. 
“Fui criada dentro desse ambiente empreendedor da comunicação. Desde cedo, o papai [fundador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana, o “seu Romulo”] já colocou os filhos para trabalhar. Passei pela TV,  pela rádio. E vi que o que eu gostava mesmo era o jornal. Foi então que ele [Romulo Maiorana] me colocou no setor de Classificados. E, aos 18 anos, ele me colocou como diretora Comercial”, lembra.

“As mulheres têm o poder de fazer parte da história”, afirma Tatiana Lyra Umada

Entre as participantes, a CEO da Atena Infinity, Tatiana Lyra Umada, ressaltou a relevância do Hub como espaço de reconhecimento e inspiração para novas gerações. “Este evento é importante porque mostra a força das mulheres, uma força que muitas vezes nem nós mesmas reconhecemos. É o poder de fazer parte da história, de deixar legado e de mostrar às próximas gerações que é possível sim fazer a diferença”, afirma.

image O evento reúne lideranças nacionais e internacionais em painéis que conectaram clima, futuro do trabalho, saúde da mulher e novos modelos de influência e transformação social (Adriano Nascimento/ Especial para O Liberal)

“Vamos falar sobre liderança, saúde, governança e finanças, temas essenciais para pensar o futuro de forma sustentável e equilibrada”, completa.
A iniciativa, com participação gratuita mediante inscrição no site www.mulheresinspiradoras.com/cop30, posiciona Belém como palco central das discussões sobre o papel das mulheres na agenda climática e econômica global.

Dez anos de trajetória e um novo legado na Amazônia

O Hub COP30 marca também a celebração dos 10 anos da plataforma Mulheres Inspiradoras, reconhecida como a maior premiação de alta liderança feminina do país. A edição especial Amazônia, realizada neste domingo (9), abriu as comemorações com homenagens e reconhecimentos a mulheres de destaque da região e de todo o Brasil.

Programação Dia 2 (11/11): Nova Economia, Inovação e Poder Econômico Feminino

10h00 – 12h00 PAINEL 1
O Futuro é Colaborativo – Redes, comunidades e propósito como nova força econômica
 Mediação: Luciana Ikedo (Ikedo Finanças Femininas)
 Participantes: Aléssia Saluára (Alto Branding), Thais Lúcia Machado (Conselho SME Engenharia)

14h30 – 15h30 PAINEL 2:  INTERNACIONAL
The New Power Global Change Makers on the Regenerative Economy – Homens aliados
 Mediação: Geovana Quadros (Fundadora da Plataforma Mulheres Inspiradoras)
 Participantes: Santiago Lefebvre (Fundador e CEO Change Now – França), Cameron Saul (CEO #Togetherband – Reino Unido), Matthias Pitkowitz (CEO Rainforest Defense – Áustria). Com tradução simultânea

15h30 – 16h30 PAINEL 3
Investimento com tese – ESG, gênero e tecnologia como vetores de performance real
 Mediação: Tatiana Weiskopf (Head de Clientes Impact, Deep ESG)
 Participantes: Luciana Ikedo (Ikedo Finanças Femininas), Tatiana Lyra Umada (CEO Atena Infinity), Thais Lúcia Machado (Conselho SME Engenharia), Patricia Ellen (Ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de SP)

16h30 – 17h40 PAINEL 4
Diplomacia Climática – O papel das mulheres na política ambiental e na COP30
 Mediação: Geovana Quadros
 Participantes: 
Jandaraci Araújo - conselheiras 101
Rose Maiorana (Presidente do Mulheres Inspiradoras Pará)
Marta Livia Suplicy - Presidente Conselho Feminino Fiesp 

17h40 Encerramento
Mensagem de Conexão Global

(*Laura Serejo, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades) 

