Mulheres Inspiradoras do Ano realiza edição especial em celebração aos 10 anos da plataforma

Maior premiação de alta liderança feminina do país, o Mulheres Inspiradoras do Ano realiza sua edição especial Amazônia no próximo 9 de novembro, em celebração aos 10 anos da plataforma, reunindo lideranças de impacto da região e de todo o Brasil.

A cerimônia vai ocorrer no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, e também marcará o lançamento do Mulheres Inspiradoras Hub COP 30, o maior ecossistema de mulheres durante a COP 30, que seguirá de 10 a 12 de novembro, em Belém do Pará.

Idealizada pela paraense Geovana Quadros, a edição inédita marca o protagonismo feminino amazônico antes da abertura oficial da COP 30 e conta com a parceria do Ministério das Mulheres, Globo, O Liberal, Banco da Amazônia, Vibra e Copastur.

A edição especial é também um retorno simbólico às origens de sua fundadora, Geovana Quadros, que nasceu em Belém e escolheu sua terra natal para celebrar esta trajetória.

“Voltar à minha terra é simbólico. Escolhi Belém porque não há como falar de agenda climática ou de nova economia na região sem reconhecer e protagonizar as mulheres que estão gerando impacto real e transformando esse território. Este é o momento de amplificar suas vozes”, disse. Geovana Quadros, fundadora da Plataforma Mulheres Inspiradoras.

Um palco para as vozes femininas que estão impactando a Amazônia

A edição Amazônia homenageará mulheres que vêm transformando a região e o país por meio de negócios, políticas públicas, inovação e sustentabilidade. As Mulheres Inspiradoras do Ano da edição anterior também subirão ao palco para homenagear os novos nomes reconhecidos em 2025, simbolizando a continuidade e a força das lideranças femininas que inspiram o Brasil.

O evento contará com cobertura da TV Liberal (afiliada Globo) e terá um show especial das Suraras do Tapajós, grupo paraense reconhecido internacionalmente pela representatividade e força cultural das mulheres indígenas da Amazônia.

“O Pará vive um momento único, e ver as mulheres amazônidas sendo reconhecidas em um palco nacional é motivo de muito orgulho. A força feminina está moldando o futuro da Amazônia, e o Mulheres Inspiradoras é o reflexo dessa potência”, destacou Rose Maiorana, presidente do Mulheres Inspiradoras Pará e anfitriã da edição Amazônia.

“O Banco da Amazônia tem orgulho de apoiar iniciativas que fortalecem o papel da mulher na transformação econômica e sustentável da região. Este movimento liderado pelo Mulheres Inspiradoras simboliza o novo tempo que vivemos, em que o protagonismo feminino é essencial para um desenvolvimento mais justo e inclusivo”, afirmou Ruth Helena Lima, executiva do Banco da Amazônia.

Serviço:

O quê: Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano Amazônia

Quando: 9 de novembro de 2025

Onde: Teatro Maria Sylvia Nunes – Estação das Docas, Belém do Pará

O quê: Mulheres Inspiradoras HUB COP 30

Quando: 10 a 12 de novembro de 2025

Onde: Teatro Maria Sylvia Nunes – Estação das Docas, Belém do Pará – Programação paralela à COP 30

Inscrições: gratuitas e abertas em www.mulheresinspiradoras.com

Sobre a Plataforma Mulheres Inspiradoras

Com uma década de história, a Plataforma Mulheres Inspiradoras é o maior movimento de alta liderança feminina do Brasil e da América Latina. Fundada por Geovana Quadros, empreendedora e diplomata civil, vice-presidente do Conselho de Mulheres da FIESP e Líder de Gênero e ESG do S20/G20, a iniciativa é parceira da ONU Mulheres, BRICS ICC (Índia). Seu ecossistema inclui: Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano (maior premiação feminina do Brasil); Fórum Mulheres Inspiradoras (primeiro fórum de CEOs mulheres do país); Mulheres Inspiradoras Academy by HSM (Pioneiro em educação focado em alta liderança feminina); Podcast Mulheres Inspiradoras (em parceria com o Vênus Podcast / Grupo Flow); Imersões nacionais e internacionais em agendas globais como Fórum Econômico Mundial, BRICS e COP 30.

Mini Bio – Geovana Quadros

Geovana Quadros, 41 anos, é uma brasileira nascida na Amazônia e uma das principais vozes da liderança feminina na América Latina. Empreendedora na causa das mulheres, Diplomata Civil Internacional para questões de gênero e Líder de Gênero dentro de ESG do Startup20 no G20, Geovana também é Vice-Presidente do Conselho Feminino da FIESP.

Com uma carreira internacional de mais de 20 anos em mais de 40 países, é escritora e palestrante global. Iniciou sua trajetória profissional aos 17 anos, em Belém do Pará, no setor de comércio internacional, e logo se mudou para São Paulo, onde construiu uma carreira sólida no mercado de exportação. Ser uma jovem líder em um ambiente predominantemente masculino despertou nela o propósito de ampliar o espaço das mulheres no mundo corporativo.

Inspirada por outras mulheres líderes, escreveu o livro “Dicas de Mulheres Inspiradoras”, o primeiro a reunir nomes da alta liderança feminina brasileira e que deu origem ao Movimento Mulheres Inspiradoras, hoje reconhecido como a maior plataforma de alta liderança feminina da América Latina e parceira oficial da ONU Mulheres.

Em sua trajetória, já teve trocas com grandes líderes internacionais como Oprah Winfrey e Sophia Amoruso, e atualmente integra também o Conselho do Bem Querer Mulher e é Colunista da Gazeta São Paulo.

Geovana é mãe da Júlia, nascida no Dia Internacional da Mulher, e compartilha suas reflexões sobre liderança e networking em @geovanaquadros.

Mais informações: @mulheres_inspiradoras| www.mulheresinspiradoras.com

Contato para imprensa: (11) 98100-6804 | info@mulheresinspiradoras.com