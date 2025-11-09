Mulheres Inspiradoras realiza edição especial Amazônia em celebração aos 10 anos da plataforma

O Mulheres Inspiradoras do Ano, a maior premiação de alta liderança feminina do país, realizou neste domingo (9) sua edição especial Amazônia, em celebração aos 10 anos da plataforma. O evento reuniu lideranças de impacto da região e de todo o Brasil em uma noite marcada por emoção, representatividade e protagonismo feminino.

A cerimônia, realizada no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, também marcou o lançamento do Mulheres Inspiradoras Hub COP 30, o maior ecossistema de mulheres durante a conferência, que seguirá até quarta-feira (12). A programação deste domingo contou com show das Suraras do Tapajós, grupo paraense reconhecido internacionalmente pela força cultural e representatividade das mulheres indígenas da Amazônia.

Idealizada pela paraense Geovana Quadros, a edição inédita destacou o protagonismo feminino amazônico antes da abertura oficial da COP 30 e contou com parceria da Globo, O Liberal, Banco da Amazônia, Vibra e Copastur. O evento simbolizou ainda um retorno às origens da fundadora, que nasceu em Belém e escolheu sua terra natal para celebrar a trajetória de uma década.

“Para mim, era um sonho a gente fazer a comemoração com os nossos dez anos. A gente faz essa edição em novembro todo ano, que se chama ‘Mulheres Inspiradoras do Ano’, que é a maior premiação de liderança feminina no Brasil. E a gente fez uma edição especial ‘Mulheres Inspiradoras do Ano – Amazônia’ para protagonizar nomes que estão impactando na nossa região, de mulheres muito potentes. Então, a gente faz essa comemoração trazendo nomes de vários setores distintos, e as ‘Mulheres Inspiradoras’ de edições anteriores sobem ao palco para homenagear as mulheres da região”, destacou Geovana Quadros, presidente da Plataforma Mulheres Inspiradoras.

Sobre os critérios de escolha das homenageadas, Geovana explicou que "são campos diversos de mulheres que estão protagonizando com impacto". "Então, a gente vai ter na parte artística, social, empreendedorismo amazônico… são vários setores distintos, e cinco das nossas mentoradas do programa Mulheres Inspiradoras Hub COP30 vão subir ao palco. A gente fez em outubro, então elas sobem no palco agora para receber a premiação delas pelo destaque", explicou.

Homenageadas da noite

Entre as homenageadas esteve Beth Cheirosinha, erveira do Ver-o-Peso, de 75 anos. “Eu adorei o convite, porque de vez em quando eu estou indo para fora representar o Pará, o Ver-o-Peso, onde eu trabalho há 55 anos. Todas nós somos inspiradoras, guerreiras. A gente vai para a luta e vence. No caso do Ver-o-Peso, são mulheres que chegam às cinco e meia da madrugada e saem quatro da tarde todos os dias. A minha vida toda é no Ver-o-Peso, de onde criei os meus nove filhos, e não tenho vergonha de falar isso”, contou.

Rose Maiorana, presidente do Mulheres Inspiradoras Pará e anfitriã da edição Amazônia, também foi homenageada. “Eu recebo essa premiação com muita honra, muito orgulho. É muito importante para a nossa região amazônica receber essa premiação, porque nós temos um trabalho muito bonito aqui em Belém. Teremos muitas ações tanto nas artes como no empreendedorismo", enfatizou.

Também foram reconhecidas Gaby Amarantos, Priscila Tapajowara, Ministra das Mulheres Márcia Lopes, Ana Carol Querino (ONU Mulheres), Manzar Feres (Globo), Pajé Zeneida Lima, Daniela Grelin (Pacto Global), Tarciana Medeiros (Banco do Brasil), Irmã Henriqueta Cavalcante, entre outras.

“Um ciclo histórico”, diz Geovana Quadros

Durante o evento, Geovana Quadros destacou a importância simbólica da noite para a trajetória da plataforma e para a visibilidade da Amazônia. “Hoje aqui é um momento histórico. Hoje esse palco não abre apenas uma premiação, ele abre um ciclo histórico. É o momento em que a Amazônia recebe pela primeira vez a maior celebração de liderança feminina do país. Exatamente na terra onde eu nasci, cresci e aprendi o que é força, resiliência e pertencimento", defendeu.

“Quando eu olho para esse teatro aqui, que um dia foi um sonho, eu falava: um dia a gente vai fazer Mulheres Inspiradoras nesse teatro. Eu nunca imaginei que ia ser assim, desse jeitinho que está sendo hoje. Então, para mim, é muito simbólico”, afirmou.

“Nesses dez anos de plataforma Mulheres Inspiradoras, construímos muito mais do que uma comunidade. Nós construímos um ecossistema de voz, de afeto, de estratégia, de presença e, principalmente, de impacto. Somos uma força coletiva que atravessa empresas, territórios, gerações e causas”, completou.

Presenças marcantes

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, reforçou o papel da Amazônia na promoção de debates sobre equidade de gênero e sustentabilidade. “Eu disse para o presidente Lula que eu estaria aqui hoje e estou muito feliz. Nós estaremos nessas duas semanas nessa agenda extensa que conversa com todas as pessoas, com todo o ciclo de vida, pessoas de movimentos sociais, pessoas de governo, de entidades como o Mulheres Inspiradoras, que fazem a sua parte", comentou.

“Cada mulher aqui presente tem uma história, uma trajetória, muito compromisso com tudo aquilo que trata da nossa vida, da nossa sociabilidade”, acrescentou a ministra.

Rose Maiorana recebe premiação

A diretora-geral de Negócios em Publicidade da Globo, Manzar Feres, entregou o prêmio para Rose Maiorana e destacou a força da comunicação como instrumento de transformação social.

“É uma emoção estar aqui, celebrando esses 10 anos da plataforma Mulheres Inspiradoras. Eu acompanhei grande parte deles. E fazer isso aqui em Belém, em um território de potência, cultura e natureza, torna tudo muito mais especial. Aqui é um berço de mulheres que transformam o Brasil com sua força e sensibilidade. Estar nesse palco é sempre um privilégio. Esse prêmio é sobre impacto, sobre legado, sobre transformação. É sobre mulheres que constroem pontes, que geram oportunidades e que inspiram outras a acreditar em seu próprio poder", refletiu.

“E é justamente sobre impacto e legado que eu vou começar o reconhecimento desta noite. A homenageada desta categoria representa o poder da comunicação e da arte como instrumentos de transformação social. Uma mulher que construiu uma trajetória sólida, inspirada pelo desejo de fortalecer a identidade amazônica, de valorizar a mulher da região e de levar a cultura do Norte para o Brasil e para o mundo. À frente de uma emissora que, em 2026, completa 50 anos de história, ela é parte essencial de um legado que leva informação de qualidade, entretenimento e cultura para mais de seis milhões de pessoas no Pará", enfatizou.

“Esse trabalho é parte do que temos de mais valioso na Globo: o regionalismo. É por meio dele que conseguimos estar próximos das pessoas, falando com o Brasil e com cada brasileiro em sua própria realidade, com empatia, verdade e muito compromisso", acrescentou.

“Mas essa mulher não se expressa apenas pela comunicação. Na arte, ela encontrou uma forma de revelar sua essência, de transformar a Amazônia em cor, forma e sentimento. Suas obras refletem o olhar de quem vive e sente profundamente este território, o olhar que valoriza a natureza, o feminino e a força da cultura amazônica. Uma artista sensível, uma mulher inspiradora, que une jornalismo, arte e empreendedorismo para impactar sua comunidade, abrir caminhos e projetar parte do nosso Brasil, com muito orgulho, para o mundo", projetou.

“É uma honra difícil de descrever, mas com enorme alegria, eu anuncio a vencedora do Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano, na categoria Arte, Cultura e Comunicação pela Amazônia: Rose Maiorana”, anunciou Manzar Feres.

Mulheres Inspiradoras Hub COP30

De 10 a 12 de novembro, o Mulheres Inspiradoras Hub COP30 transformará Belém no maior ecossistema de mulheres dentro da conferência do clima, reunindo lideranças empresariais, políticas e sociais do Brasil e do exterior para debater temas como gênero e ESG, nova economia amazônica, finanças verdes, inovação climática e educação para o futuro.

Com o tema “Mulheres no comando da nova economia regenerativa”, o Hub terá três eixos de programação:

• Dia 10: COP30 e Transição Verde com recorte de gênero;

• Dia 11: Nova Economia, Inovação e Poder Econômico Feminino;

• Dia 12: Amazônia, Geopolítica e Governança Global.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia no site www.mulheresinspiradoras.com.

Veja as mulheres que foram destaque na premiação:

- Aléssia Saluára, Ana Carol Querino, Anita Baggio, Kamila Camilo, Manzar Feres, Márcia Lopes, Marem Tahem, Micarla Lins, Rose Maiorana, Ruth Helena, Tarciana Medeiros, Tatiana Lyra, Tatiana Weiskopf, Luciana Ikedo, Thais Lucia Machado, Luana Génot, Jordanna Maia e Geovana Quadros.

- Beth Cheirosinha, Daniela Barbalho, Daniela Grelin, Dira Paes, Esmeralda Bahia Cardoso, Fernanda Stefani, Joziane Alves, Gaby Amarantos, Henriqueta Cavalcante, Kellen Júlio, Leila Pother Furtado, Maria Zélia Damasceno, Marina Silva, Milena Carvalho, Milena Mollo, Pajé Zeneida Lima, Priscila Tapajowara, Rose Maiorana e Úrsula Vidal.