Convênio é firmado para promover 2 mil casamentos comunitários no Pará

Um convênio firmado na última segunda-feira (01), para a realização do Projeto “Bem Casado Pará”, tem o objetivo de promover dois mil casamentos comunitários em diversos municípios paraenses. É uma iniciativa da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) em parceria com a Associação Beneficente Esperança do Ananin (ASBEA), de Ananindeua, na Região metropolitana de Belém.

De acordo com a ASBEA, o projeto pretende realizar casamento para 400 casais do sul e sudeste e mais 400 casais do sudoeste do estado, 200 na Ilha do Marajó; e outros mil casais da região metropolitana de Belém. Além da cerimônia, a Associação promove cursos, palestras e ensaios antes dos casamentos visando integrar os casais ao ato e à vida familiar.

Para a formalização do convênio, os representantes da ASBEA, Saulo Figueiras e Elaine Oliveira, foram recebidos pelo secretário adjunto de Justiça e Direitos Humanos, Valber Milhomem, que reforçou a importância da parceria. “Nós, enquanto Secretaria articuladora de cidadania, estamos bem contentes em poder contribuir com esse projeto que tende a deixar tantas pessoas felizes em diversos municípios do Pará”, afirmou.