Contato com a natureza ajuda no trabalho de recuperação de dependentes químicos em Parauapebas

Com três anos de funcionamento, a Fazenda Esperança foi criada com o objetivo de acolher dependentes químicos de Parauapebas e região. O espaço fica localizado na zona rural, distante 30 km do centro da cidade, o local tem capacidade de atendimento para até 20 pessoas, mas hoje está com 23 pacientes que buscaram ajuda para se curarem de vícios como álcool e drogas.

O projeto tem mais de 40 anos e conta com mais de 160 unidades espalhadas em 24 países, sendo Parauapebas a 87ª unidade implantada no Brasil. O trabalho de resgate dos pacientes ocorre através da metodologia de convivência, trabalho e espiritualidade, onde, por meio da fé, os assistidos após um ano têm suas vidas transformadas. A Igreja Católica por meio da Paróquia Cristo Rei é responsável de levar conforto, fé e esperança através da palavra de Deus. “Dentro da Fazenda Esperança eles vivem o tripé diariamente, aquele irmão que se disponibiliza a viver esse tripé tem possibilidade de 100% de recuperação”, diz Clériston Vieira, Presidente da Fazenda Esperança.

Para que o projeto aconteça, ele conta com voluntários que acompanham de perto o tratamento dos pacientes, e é com a ajuda deste trabalho voluntário que muitos conseguem deixar o vício para trás. Hoje, além de dependentes em álcool e drogas, a Fazenda Esperança também acompanha pessoas com vícios na internet e depressão.

Atualmente, jovens e adultos recebem acompanhamento. Antes de chegarem ao local, os responsáveis dizem que é preciso que a pessoa esteja disposta a receber ajuda. “É importante que a pessoa esteja disposta a buscar o tratamento, pois é a partir do seu consentimento que o acompanhamento acontece. Após isso, ele pode procurar a secretaria da Paróquia Cristo Rei, no bairro dos Minérios, para que todas as medidas possam ser tomadas e essa pessoa internada”, diz Renato Ferreira, coordenador do projeto.

Ser produtivo é parte do tratamento contra a dependência química (Divulgação/ Renato Ferreira)

O trabalho realizado pela Fazenda Esperança traz além da recuperação dos acolhidos, a garantia do resgate das famílias, que ficam abaladas e desestruturadas por causa do vício. Muitas das vezes, quem entra para buscar ajuda, acaba permanecendo no local para ajudar, e com sua experiência de vida demonstra que todos podem vencer e recomeçar. “A Fazenda Esperança me ajudou a recuperar minha dignidade e minha família, quando precisei me libertar foi na fazenda que encontrei o caminho. Podemos falar que a Fazenda Esperança é uma grande família que está de portas abertas, o acolher bem a quem chega com o coração fragilizado é o grande diferencial desse lugar,” conta Renato Ferreira, ex- acolhido e coordenador voluntário da fazenda.

No período em ficam na Fazenda Esperança, os acolhidos têm uma rotina diária que garante o contato com a natureza, por meio de atividades agrícolas, piscicultura e outras tarefas que os mantêm em contato direto com a natureza e a religião.