Confira o que abre e fecha no final de semana de Ano Novo em Santarém

No período de final de ano os estabelecimentos comerciais tradicionalmente funcionam em horários especiais em todo o Estado do Pará. Em Santarém, oeste do Estado, as lojas do centro comercial vão funcionar até sexta-feira (31), das 8h às 20h, de acordo com o Sindicato do Comércio Lojista de Santarém (Sindilojas). No dia 1º não abre, por causa do feriado, retomando as atividades normais no dia 3 de janeiro.

Confira o que abre e o que fecha no município:

O centro comercial de Santarém vai funcionar em horário especial para que todos possam garantir a compra da roupa para ser usada na virada de ano. O comércio segue em horário normal, de 8h às 18h, até a próxima quinta-feira (30), já no último dia do ano, sexta-feira (31), o horário será diferenciado, de 8h às 20h.

Agências Bancárias

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias vão funcionar até quinta-feira (30), com expediente normal para realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Os atendimentos devem voltar ao normal na segunda-feira (3).

Correios

As agências dos Correios não vão funcionar nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento será retomado na segunda-feira (3).

Shoppings

Rio Tapajós

No dia 31 de dezembro, o Shopping Rio Tapajós, que fica na Rodovia Fernando Guilhon, abre às 10h e segue funcionando até 20h (Praça de Alimentação, Lojas, Quiosques, Play Park). O horário de funcionamento do cinema é conforme a programação.

No sábado (1) apenas praça de alimentação, parque e cinema devem funcionar.

Paraíso

O Shopping Paraíso, na Avenida Mendonça Furtado, dia 31 de dezembro vai funcionar de 10h às 19h. No sábado (1), as lojas não abrirão, apenas as praças de alimentação - das 12h às 22h - e o parque de diversão - 17h às 22h.

Recesso nas repartições públicas

De acordo com a portaria que regulamenta os recessos de final de ano nas repartições públicas municipais, publicada dia 13 de dezembro, os recessos serão em escalas de revezamentos para que o funcionamento ocorra dentro da normalidade, no período de 20 a 24 de dezembro e de 27 a 31 de dezembro.

Saúde

Durante o recesso serão mantidos os serviços de saúde do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Centros de Saúde 24 Horas.

Os serviços considerados essenciais como Mercados, feiras, limpeza pública, fiscalização de trânsito, Delegacia, serviços portuários, entre outros, funcionarão com equipes de plantão.