Dos 144 municípios do Pará, 82 com risco de desastre ambiental, conforme um estudo coordenado pela Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento, ligada à Casa Civil da Presidência da República. O levantamento foi solicitado pelo governo em razão das obras previstas para o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que prevê investimentos em infraestrutura em todo o país.

VEJA MAIS:



No Brasil, o governo federal mapeou 1.942 municípios suscetíveis a desastres associados a deslizamentos de terras, alagamentos, enxurradas e inundações, o que representa quase 35% do total dos municípios brasileiros.

Confira a lista das 82 cidades do Pará que estão com risco de desastre ambiental:

Abaetetuba

Acará

Água Azul do Norte

Alenquer

Almeirim

Altamira

Ananindeua

Anapu

Aveiro

Baião

Barcarena

Belém

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Bragança

Brasil Novo

Brejo Grande do Araguaia

Breves

Cachoeira do Arari

Cachoeira do Piriá

Capitão Poço

Castanhal

Chaves

Curuá

Dom Eliseu

Eldorado do Carajás

Gurupá

Ipixuna do Pará

Irituia

Itaituba

Itupiranga

Jacareacanga

Jacundá

Juruti

Marabá

Marituba

Medicilândia

Mocajuba

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Nova Esperança do Piriá

Nova Ipixuna

Novo Progresso

Novo Repartimento

Óbidos

Oriximiná

Pacajá

Palestina do Pará

Paragominas

Parauapebas

Placas

Ponta de Pedras

Porto de Moz

Prainha

Redenção

Rio Maria

Rondon do Pará

Rurópolis

Salinópolis

Salvaterra

Santa Cruz do Arari

Santa Maria das Barreiras

Santana do Araguaia

Santarém

Santo Antônio do Tauá

São Domingos do Capim

São Félix do Xingu

São Geraldo do Araguaia

São João de Pirabas

São João do Araguaia

São Miguel do Guamá

Senador José Porfírio

Soure

Terra Santa

Tomé-Açu

Trairão

Tucumã

Tucuruí

Uruará

Vigia

Viseu

Vitória do Xingu

Aumento na frequência de eventos extremos

Conforme o estudo, o aumento na frequência e na intensidade dos eventos extremos de chuvas vêm criando um cenário desafiador para todos os países, em especial para aqueles em desenvolvimento e de grande extensão territorial, como o Brasil.

As áreas dentro dessas 1,9 mil cidades consideradas em risco concentram mais de 8,9 milhões de brasileiros, o que representa 6% da população nacional.

O levantamento publicado em abril deste ano refez a metodologia até então adotada, adicionando mais critérios e novas bases de dados, o que ampliou em 136% o número dos municípios considerados suscetíveis a desastres. Em 2012, o governo havia mapeado 821 cidades em risco desse tipo.

Quais os estados com mais áreas de risco?

Com os novos dados, sistematizados até 2022, os estados com a maior proporção da população em áreas de risco são Bahia (17,3%), Espírito Santo (13,8%), Pernambuco (11,6%), Minas Gerais (10,6%) e Acre (9,7%). Já as unidades da federação com a população mais protegida contra desastres são Distrito Federal (0,1%); Goiás (0,2%), Mato Grosso (0,3%) e Paraná (1%).

Populações pobres

As populações pobres são as mais prováveis de sofrerem com os desastres ambientais no Brasil, de acordo com a nota técnica do estudo.

“A urbanização rápida e muitas vezes desordenada, assim como a segregação sócio-territorial, têm levado as populações mais carentes a ocuparem locais inadequados, sujeitos a inundações, deslizamentos de terra e outras ameaças correlatas. Essas áreas são habitadas, de forma geral, por comunidades de baixa renda e que têm poucos recursos para se adaptarem ou se recuperarem dos impactos desses eventos, tornando-as mais vulneráveis a tais processos”, aponta o documento.

O levantamento ainda identificou os desastres ambientais no Brasil entre 1991 e 2022, quando foram registrados 23.611 eventos, 3.890 óbitos e 8,2 milhões de desalojados ou desabrigados decorrentes de inundações, enxurradas e deslizamentos de terra.

Recomendações

A nota técnica do estudo faz uma série de recomendações ao Poder Público para minimizar os danos dos desastres futuros, como a ampliação do monitoramento e sistemas de alertas para risco relativos a inundações, a atualização anual desses dados e a divulgação dessas informações para todas as instituições e órgãos que podem lidar com o tema.

“É fundamental promover ações governamentais coordenadas voltadas à gestão de riscos e prevenção de desastres”, diz o estudo, acrescentando que o Novo PAC pode ser uma oportunidade para melhorar a gestão de riscos e desastres no Brasil.

“[A nota técnica deve] subsidiar as listas dos municípios elegíveis para as seleções do Novo PAC em prevenção de risco: contenção de encostas, macrodrenagem, barragens de regularização de vazões e controle de cheias, e intervenções em cursos d’água”.