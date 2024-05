Candidatos do Rio Grande do Sul terão isenção no Enem 2024

Nesta segunda-feira (20/05), o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou em entrevista à imprensa no Palácio do Planalto que todos os candidatos do Rio Grande do Sul terão isenção no pagamento da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A medida também vale para aqueles que não se enquadram nos critérios habituais de isenção. Segundo o ministro, cerca de 40 mil estudantes serão beneficiados pela medida. A taxa de inscrição é de R$ 85.

"Quem se inscrever agora não pagará", afirmou o ministro.

VEJA MAIS

As inscrições para o Enem 2024 estarão abertas de 27 de maio a 7 de junho em todo o Brasil, com as provas sendo aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. No entanto, devido ao anúncio desta segunda-feira, o cronograma de inscrições para os candidatos do Rio Grande do Sul deve ser diferenciado.

Camilo Santana também mencionou que o Ministério da Educação ainda não considera a possibilidade de realizar as provas em outras datas no Rio Grande do Sul. Como os exames estão agendados para novembro, ainda não é possível avaliar se as cidades gaúchas terão condições de aplicar o teste nessa época.