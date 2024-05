Calendário do Enem será diferente para inscritos do Rio Grande do Sul, diz ministro da Educação

O calendário do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será diferente para os inscritos do Rio Grande do Sul, é o que declarou o ministro da Educação, Camilo Santana, nesta segunda-feira (20). Ele não especificou os detalhes do novo cronograma para os estudantes gaúchos.

“Para o Rio Grande do Sul, nós vamos apresentar possivelmente, essa semana, um novo calendário que irá possibilitar que todos os estudantes do RS tenham um calendário diferenciado”, afirmou Camilo em entrevista à GloboNews.

As inscrições para o Enem começarão na próxima segunda-feira (27). No entanto, conforme o ministro, o prazo para o Rio Grande do Sul deve ser ajustado para que os estudantes do Estado realizem a prova.

Aulas remotas

Camilo também anunciou que foi autorizado as aulas não presenciais para as escolas do Rio Grande do Sul. Além disso, o ministro da Educação afirmou que o órgão trabalha para agilizar o repasse de verbas para escolas gaúchas atingidas pelas chuvas.